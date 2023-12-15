跳脫法官圍城：孫少輔攜手喆律 走出斜槓律師之路

從打滾十年的圈子抽離要多大勇氣？朝著未知前進要多大毅力？從法官走向人群，孫少輔律師不單是轉職，更是對自我人生的一場革命，他期望的法律不是冰冷的判決，而是與民眾同一陣線的公義體現，而與喆律法律事務所的合作，不僅是挑戰開端，更在他的司法旅途中注入新活力，看他如何一步步實踐理想、找尋契機。

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