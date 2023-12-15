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陳寧馨擁有深厚的法學理論底蘊，以務實累積大量的業界經驗、以她獨特的溫暖人格特質在家事領域鑽研奉獻，她不僅提供法律和情感層面的支持，更融合個人經歷，成為當事人的溫暖靠山。
當強烈的情感共鳴碰上毫無溫度的法學條文，張又仁律師展開了一場深刻的職涯冒險。穿越情緒挫折，從迷茫抗拒逐漸轉向接納，她以自己的方式重新詮釋法律的意義，且看她如何在家事領域中找出情感與專業的巧妙平衡，並在喆律實現自我價值。
從打滾十年的圈子抽離要多大勇氣？朝著未知前進要多大毅力？從法官走向人群，孫少輔律師不單是轉職，更是對自我人生的一場革命，他期望的法律不是冰冷的判決，而是與民眾同一陣線的公義體現，而與喆律法律事務所的合作，不僅是挑戰開端，更在他的司法旅途中注入新活力，看他如何一步步實踐理想、找尋契機。
有動保團體自行繪製插圖來傳播動物保護的知識，�但卻遭有心人士改了圖片中的文字，且改圖的內容是傳達明顯錯誤、充滿惡意的資訊，若照做甚至會危害動物生命，這樣的行為令人髮指，但目前法規是否有法可罰？
日前刑法上通姦罪已經被大法官釋字第791號解釋認定違憲失效，所以刑法上不再對通姦行為有所規範，這樣意味著已婚在外面偷吃的人時沒有責任嗎？
日前雲林發生比特犬咬傷人事件，一名廖姓男子在騎機車時，被另一輛機車踏板上載著的比特犬咬住不放，造成廖男腿部大面積的撕裂傷，左鄰右舍都心生惶恐、議論紛紛，害怕自己成為比特犬的下一個目標。
現代人孤單寂寞，時常養毛小孩陪伴自己，但動物有時難以控制，導致寵物咬傷人案例時有所聞，對於毛孩咬傷人，飼主究竟要付什麼責任呢？
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