家有毛小孩不可不知的法律常識.

【管不住毛孩，飼主可能需要付出的代價？】
日前雲林發生比特犬咬傷人事件，�一名廖姓男子在騎機車時，被另一輛機車踏板上載著的比特犬咬住不放，造成廖男腿部大面積的撕裂傷，左鄰右舍都心生惶恐、議論紛紛，害怕自己成為比特犬的下一個目標。 現代人孤單寂寞，時常養毛小孩陪伴自己，但動物有時難以控制，導致寵物咬傷人案例時有所聞，對於毛孩咬傷人，飼主究竟要付什麼責任呢？
【沒有牽繩與戴嘴套就帶比特犬外出，飼主荷包大縮水】
動保法第20條規定，寵物出入公共場所或公眾得出入的場所時，要有七歲以上的人陪同，如果是具攻擊性的寵物，更應該由成年人陪同，並採取適當防護措施。 而什麼是「具攻擊性的寵物」？「適當防護措施」又是什麼呢？依農委會的公告，具攻擊性的寵物指比特犬、獒犬、日本土佐犬、紐波利頓犬、巴西菲勒犬與阿根廷杜告犬等，或是沒有正當理由曾有攻擊人或動物行為紀錄的狗。 這些狗在出入公共場所或公眾得出入的場所時，應該由成年人陪同，並以長度不超過一點五公尺之繩或鍊牽引，且配戴不影響散熱之透氣口罩。 比特犬是具有攻擊性的寵物，飼主沒有幫牠配戴口罩就外出，依動保法第29條第1項第5款，飼主會被處新台幣3萬元以上15萬以下罰鍰。
【除了違反動保法外，飼主也可能會被追究民刑事責任】
飼主帶比特犬出門時，應該要有避免牠咬人的防護措施，但卻沒有幫比特犬戴口罩，而讓廖男的小腿被咬傷，具有過失。可能會面臨刑法第284條第1項過失傷害罪，被處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金。如果造成廖男重傷，則會被處三年以下有期��徒刑、拘役或三十萬元以下罰金。 除了刑事責任外，飼主也需要付民事責任。民法190條規定動物加損害於他人，由其占有人負損害賠償責任。飼主必須賠償廖男因為被比特犬咬傷，而喪失或減少勞動能力與支出相關醫療看護費用等。 如果廖男心中因此產生非常大的陰影面積，精神上感到痛苦不已，廖男可以按照民法第195條第1項規定，請求賠償慰撫金。 所以帶毛孩出門時，務必牽繩，甚至幫毛孩戴上口罩，保護自己、保護他人、也保護毛孩喔。