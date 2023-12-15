家有毛小孩不可不知的法律常識.

【沒有牽繩與戴嘴套就帶比特犬外出，飼主荷包大縮水】

動保法第20條規定，寵物出入公共場所或公眾得出入的場所時，要有七歲以上的人陪同，如果是具攻擊性的寵物，更應該由成年人陪同，並採取適當防護措施。 而什麼是「具攻擊性的寵物」？「適當防護措施」又是什麼呢？依農委會的公告，具攻擊性的寵物指比特犬、獒犬、日本土佐犬、紐波利頓犬、巴西菲勒犬與阿根廷杜告犬等，或是沒有正當理由曾有攻擊人或動物行為紀錄的狗。 這些狗在出入公共場所或公眾得出入的場所時，應該由成年人陪同，並以長度不超過一點五公尺之繩或鍊牽引，且配戴不影響散熱之透氣口罩。 比特犬是具有攻擊性的寵物，飼主沒有幫牠配戴口罩就外出，依動保法第29條第1項第5款，飼主會被處新台幣3萬元以上15萬以下罰鍰。