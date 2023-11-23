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前陣子網路上引發討論月薪25萬的人和月薪3萬的人煩惱是一樣的…
那在法律上會有什麼不一樣嗎？
欠錢還錢，天經地義，但卻常常遇到欠錢的人（債務人）還不出錢、借錢給別人的人（債權人）拿不回錢的窘境。在這樣無力償還債務的情況下，或者是就快還不出錢的情況下，要怎麼辦呢？其實我國有「消費者債務清理條例」協助解決這樣的困境。
振興三倍券開放領取後，許多問題也隨之而來，日前有名母親幫自己和孩子領取三倍券，國二兒子卻要求拿走屬於自己的那份，遭母親拒絕後，指控母親這樣的行為是侵占。這個問題確實蠻有趣的，父母出錢以小孩的名義向政府領取三倍券，到底是誰的財產？誰可以使用呢？
年底即將到來，大家的三倍券花完了嗎？三倍券的使用期限是到2020/12/31，但是三倍券是民眾用1000元換來的，所以曾經出現過三倍券是否應該跟「禮券」一樣不能限使用時間、或是可以沒用完是否應該可以退款的質疑。
日前在合歡山滑雪山莊，發生有遊客將車子違停在停車格的前方，導致停在停車格內的車主無法順利將車子移出。經由警方聯繫，違停車主竟然表示因為還在爬山，要隔日才能下山移車。而違停車主認為自己沒錯的態度引起了大家的討論，我們一起來看看，違停的車主可能會有哪些責任呢？
近來詐騙案頻傳，為了躲避追查，詐騙集團找了車手去提領騙來的錢、或是透過人頭帳戶匯入贓款。車手與人頭為了賺取零花，也不明是非地接下了任務，等到被警察抓而成了代罪羔羊，那到底車手與人頭會有怎麼樣的法律責任呢？
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