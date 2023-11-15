酒測超標判無罪 「一關鍵」律師告訴你

明明喝酒了，酒測值也超標，而且人也在駕駛座上，這不是酒駕什麼才是酒駕？係金ㄟ，日前台東地院確實有這樣的一個判決，大卡車駕駛即��使酒測值達0.45，且車輛亦有滑行的狀況，但最後也被判不構成酒駕而無罪，那關鍵是什麼呢？

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