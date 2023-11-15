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新北市一名男子（簡稱A男），因為在自家的窗邊自慰，而被路過的民眾拍下來檢舉，並被判決成立妨礙風化中的公然猥褻罪（臺北地方法院109年簡字第1624號刑事判決參照）。
但是在家中裸露，也是犯罪嗎？
離婚原因百百種，如果離婚代表以後難與孩子見面，也無法撫養、照顧孩子，你還能勇敢面對嗎？
在去年「大陸地區人民在臺灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」修正之前，有一群陸籍配偶面對的就是這樣的困境。
李眉蓁的論文事件在國內引起了不小騷動，導致許多政治人物的論文也被拿出來公審。除了找人代寫的問題外，李眉蓁的論文內容經過比對，與其他論文相似度竟高達96％，那這會有什麼法律責任呢？而李眉蓁同時也自行宣布放棄碩士學位，這樣的行為是有效的嗎？值得我們討論。
明明喝酒了，酒測值也超標，而且人也在駕駛座上，這不是酒駕什麼才是酒駕？係金ㄟ，日前台東地院確實有這樣的一個判決，大卡車駕駛即��使酒測值達0.45，且車輛亦有滑行的狀況，但最後也被判不構成酒駕而無罪，那關鍵是什麼呢？
酒駕測試設備可能發生測不準的情形，一名謬姓男子駕車時被測出酒測值高達0.47毫克，有酒駕的嫌疑，繆男覺得很無辜、自己明明沒喝酒，隔天自行去醫院抽血檢驗，結果真的沒有驗出酒精反應。遇到酒測設備有誤，不服酒測值認定時該怎麼辦呢？
日前有位中國同人畫家，發表了一篇自畫的色情漫畫，漫畫內容中的人物設定將知名卡通「哆啦A夢(俗稱：小叮噹)」的角色原封不動地搬過來，讓看完該漫畫的大朋友，心中童年回憶就此染上了無法抹滅的汙點。而如果事情發生在在台灣，這樣的行為究竟是在著作權法上會有什麼責任呢？
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