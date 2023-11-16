【稚子何辜？放寬陸配留台資格，骨肉分離悲劇不再重演】

【去年十月修法讓陸配可以因有扶養事實或會面交往留在台灣】

對於陸配必須取得子女監護權才能留台的困境，內政部自去年十月起，基於人道、家庭團聚權、兒童最佳利益及陸外配衡平考量，鬆綁陸配居留規定。只要陸配在離婚後，對在臺灣地區設有戶籍之未成年親生子女，「有扶養事實、行使負擔權利義務或會面交往」，或是「因依親居留許可被廢止而遭強制出境，對在臺灣地區設有戶籍之�未成年親生子女造成重大且難以回復損害之虞。」就不撤銷或廢止其居留或定居許可。

讓陸配可以繼續留在台灣照顧子女，避免造成親子分離、單方養育的情況，也符合聯合國兒童權利公約所保障不與父母分離之權利等精神，也兼顧兒童最佳利益。

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