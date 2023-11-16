【稚子何辜？�放寬陸配留台資格，骨肉分離悲劇不再重演】
離婚原因百百種，如果離婚代表以後難與孩子見面，也無法撫養、照顧孩子，你還能勇敢面對嗎？ 在去年「大陸地區人民在臺灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」修正之前，有一群陸籍配偶面對的就是這樣的困境。
【難以抉擇的兩難，離婚後就見不到孩子】
結婚是人生重要大事，要不要離婚當然也是重大的抉擇。對尚未取得身分證的陸配來說，更加困難的是在去年十月修改「大陸地區人民在臺灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」前，依此辦法14條、26條與33條規定，不論陸配的身分是依親居留、長期居留或是定居，在離婚後，需取得「臺灣地區設有戶籍之未成年親生子女權利義務之行使或負擔」，也就是未成年親生子女的監護權，才能夠繼續在台居留。 否則就會被撤銷或廢止居留或定居許可，而必須離開台灣，不僅難以繼續陪伴未成年的孩子，連想見孩子一面都阻礙重重，讓陸配一方雖然可能有會面交往權，亦難以實踐，對於陸配與未成年孩子的心靈都產生無所依歸的巨大衝擊，也剝奪了雙方照顧與被照顧的權利。
【去年十月修法讓陸配可以因有扶養事實或會面交往留在台灣】
對於陸配必須取得子女監護權才能留台的困境，內政部自去年十月起，基於人道、家庭團聚權、兒童最佳利益及陸外配衡平考量，鬆綁陸配居留規定。只要陸配在離婚後，對在臺灣地區設有戶籍之未成年親生子女，「有扶養事實、行使負擔權利義務或會面交往」，或是「因依親居留許可被廢止而遭強制出境，對在臺灣地區設有戶籍之�未成年親生子女造成重大且難以回復損害之虞。」就不撤銷或廢止其居留或定居許可。
讓陸配可以繼續留在台灣照顧子女，避免造成親子分離、單方養育的情況，也符合聯合國兒童權利公約所保障不與父母分離之權利等精神，也兼顧兒童最佳利益。
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