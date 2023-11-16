辣個女人的碩論讓我們學到的法律知識.

【李眉蓁的碩士論文讓我們學到的法律知識】
李眉蓁的論文事件在國內引起了不小騷動，導致許多政治人物的論文也被拿出來公審。除了找人代寫的問題外，李眉蓁的論文內容經過比對，與其他論文相似度竟高達96％，那這會有什麼法律責任呢？而李眉蓁同時也自行宣布放棄碩士學位，這樣的行為是有效的嗎？值得我們討論。
【論文抄襲的著作權法問題】
著作權是什麼？ 按照著作權法規定，著作完成後，著作權法立即保障了完成的作品不受重製或任意使用的權利(著作財產權)，同時著作權法也保障著作人的在著作上表明是自己完成著作的權利(著作人格權)，這兩種權利合稱著作權。而他人抄襲了作者的作品，就很有可能已經對於著作權產生侵害。
【著作權侵害的界限】
有關抄襲這種著作權侵權型態，法院在判斷時有兩個依據，分別為「接觸可能性」以及「實質近似性」，而且抄襲的認定不需要抄全文，只要著作中的重要部分被抄襲，就足以認定有侵害著作權的事實。
接觸可能性的認定，法院認為，被抄襲的著作「完成日期」與「對外公開與否」是接觸可能性的重要判準。本案中的被抄襲的論文已於民國89年出版，在李眉蓁論文完成的民國96年時，已有接觸可能性。至於實質近似性，相似度96%的比對結果，也是明顯符合。所以這次事件應有抄襲而侵害著作權是沒有爭議的。
【如果不用抄的，找人代寫合法嗎？】
這次論文事件除有抄襲的問題外，也有找他人代寫的情形。而代寫論文是不合法的，違反者有學位授予法的相關行政責任，應予處罰。依據學位授予法第17條，學校應撤銷學位證書，並通知當事人繳還該學位證書；而依照學位授予法第18條，主管機關應對當事人處以罰鍰。
【學位可以自由放棄嗎？】
碩士學位的資格授予須符合學位授予法第7條、第8條的條件，才能由學校頒發學位，定性上應是「行政處分」，而行政處分的法律效果當然不得由當事人自己放棄，所以李眉蓁是不可以自己放棄學位的。