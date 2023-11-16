辣個女人的碩論讓我們學到的法律知識.

【著作權侵害的界限】

有關抄襲這種著作權侵權型態，法院在判斷時有兩個依據，分別為「接觸可能性」以及「實質近似性」，而且抄襲的認定不需要抄全文，只要著作中的重要部分被抄襲，就足以認定有侵害著作權的事實。

接觸可能性的認定，法院認為，被抄襲的著作「完成日期」與「對外公開與否」是接觸可能性的重要判準。本案中的被抄襲的論文已於民國89年出版，在李眉蓁論文完成的民國96年時，已有接觸可能性。至於實質近似性，相似度96%的比對結果，也是明顯符合。所以這次事件應有抄襲而侵害著作權是沒有爭議的。