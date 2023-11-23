家中裸露或飯店嘿咻算妨礙風化？律師曝：「兩關鍵」判斷.

【新加坡在家裸露也會被處罰？】

過往有媒體報導過，新加坡有些特�殊的法規，其中一個是「在家裸體」沒關窗戶被鄰居看到會被處罰。仔細一看就能發現，其實重點也是在是否有「供人觀覽」的意圖。

綜合來說，本案的情形之所以被處罰，並不是單純的處罰裸露這個行為本身，而是處罰讓別人可能被迫接收、看到裸露的行為。所以在家裸露當然可以，只是不要展現給路人看阿～不然即使身材很好也可能會成立妨害風化哦XD

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