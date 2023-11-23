家中裸露或飯店嘿咻算妨礙風化？律師曝：「兩關鍵」判斷.

【在飯店做雙人運動或者在家中裸露，也算妨礙風化？】
新北市一名男子（簡稱A男），因為在自家的窗邊自慰，而被路過的民眾拍下來檢舉，並被判決成立妨礙風化中的公然猥褻罪（臺北地方法院109年簡字第1624號刑事判決參照）。 但是在家中裸露，也是犯罪嗎？
【什麼是公然猥褻？】
刑法第234條規定：「意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。」也就是我們常聽到的公然猥褻罪，判斷的重點有兩個：一個是有沒有意圖讓人觀覽、一個是有沒有在公然的狀況下做猥褻的行為。
【怎麼判斷「意圖供人觀覽」？】
在這個案例中，這名A男在家中2樓住處靠近馬路的窗台，將窗戶與窗簾打開，並且做全身裸露、撫摸自己的生殖器自慰的猥褻行為，所以被法院認定有「供人觀覽」的意圖。再加上，靠近馬路的2樓窗台、且沒有關門，算是讓不特定多數人均得以共見共聞的情狀，同時也符合公然的要件。 而A男的行為，已經造成路人驚嚇與困擾，破壞社會秩序及善良風俗，因此被法院判決成立公然猥褻罪。
【新加坡在家裸露也會被處罰？】
過往有媒體報導過，新加坡有些特�殊的法規，其中一個是「在家裸體」沒關窗戶被鄰居看到會被處罰。仔細一看就能發現，其實重點也是在是否有「供人觀覽」的意圖。
綜合來說，本案的情形之所以被處罰，並不是單純的處罰裸露這個行為本身，而是處罰讓別人可能被迫接收、看到裸露的行為。所以在家裸露當然可以，只是不要展現給路人看阿～不然即使身材很好也可能會成立妨害風化哦XD
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