「哆啦A夢、哆啦AV夢，傻傻分不清楚」---淺談著作權法.

【哆啦A夢、哆啦AV夢，傻傻分不清楚】
日前有位中國同人畫家，發表了一篇自畫的色情漫畫，漫畫內容中的人物設定將知名卡通「哆啦A夢(俗稱：小叮噹)」的角色原封不動地搬過來，讓看完該漫畫的大朋友，心中童年回憶就此染上了無法抹滅的汙點。而如果事情發生在在台灣，這樣的行為究竟是在著作權法上會有什麼責任呢？
【著作權法的簡介】
著作權法的立法目的，在於保障著作者的著作權益，依照著作權法第10條，原則上著作出來的時候，不需經過任何程序，即享有著作權，也同時就有著作權法的保障。如果沒有著作權法的保護，著作出來的東西馬上就被他人拿來利用、抄襲，將會抹煞掉著作者的動力，同時也會使社會的進步停滯。但完全禁止他人在既有的著作品上利用，同樣也會讓社會無法往前，所以兩者間的衡量，就是著作權法的難題。
【我國著作權法對於該畫家行為的規範】
這部分可以分成兩個方向討論，第一個是：有沒有侵害到著作人格權？第二個是：改作是否有超過合理使用的範圍？
☆侵害著作人格權 著作人格權中有所謂禁止不當修改權，而所謂禁止不當修改，按照著作權法第17條，是指禁止他人以歪曲、割裂、�竄改等手段，改變其著作之內容、形式或名目致損害其名譽的行為，違反者依照著作權法第93條有相關刑責。而哆啦AV夢是將原本的卡通人物，以腥、羶、色的方式呈現，明顯背離原作者藤子‧F‧不二雄老師的初衷以及大眾對哆啦A夢既定的溫馨印象，所以該同人畫家的行為原則上是侵害哆啦A夢這個著作的著作人格權的。
☆不符合理使用原則的改作 著作權法中改作權是屬於著作權人的，他人的改作如果不符合理使用原則，可能有著作權法第92條的相關刑責。而合理使用的審查在著作權法第65條，其中有四個審查基準，分別是：一、利用之目的及性質，包括係為商業目的或非營利教育目的。二、著作之性質。三、所利用之質量及其在整個著作所占之比例。四、利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響。哆啦AV夢這部作品明顯無法符合合理使用原則，而不是法律所允許的改作，所以同人畫家可能會有著作權法第92條的相關刑責。
【結論】
本案哆啦AV夢因本身性質以及其爭議性，在著作權法上關於侵害著作人格權與不符合理使用的改作在判斷相對容易。但著作權法上更多的是介於合法與不合法間模糊地帶的案件，正在考驗著法院對於著作權人的保護以及藝術創作進步的平衡。