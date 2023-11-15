「哆啦A夢、哆啦AV夢，傻傻分不清楚」---淺談著作權法.

【我國著作權法對於該畫家行為的規範】

這部分可以分成兩個方向討論，第一個是：有沒有侵害到著作人格權？第二個是：改作是否有超過合理使用的範圍？

☆侵害著作人格權 著作人格權中有所謂禁止不當修改權，而所謂禁止不當修改，按照著作權法第17條，是指禁止他人以歪曲、割裂、�竄改等手段，改變其著作之內容、形式或名目致損害其名譽的行為，違反者依照著作權法第93條有相關刑責。而哆啦AV夢是將原本的卡通人物，以腥、羶、色的方式呈現，明顯背離原作者藤子‧F‧不二雄老師的初衷以及大眾對哆啦A夢既定的溫馨印象，所以該同人畫家的行為原則上是侵害哆啦A夢這個著作的著作人格權的。

☆不符合理使用原則的改作 著作權法中改作權是屬於著作權人的，他人的改作如果不符合理使用原則，可能有著作權法第92條的相關刑責。而合理使用的審查在著作權法第65條，其中有四個審查基準，分別是：一、利用之目的及性質，包括係為商業目的或非營利教育目的。二、著作之性質。三、所利用之質量及其在整個著作所占之比例。四、利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響。哆啦AV夢這部作品明顯無法符合合理使用原則，而不是法律所允許的改作，所以同人畫家可能會有著作權法第92條的相關刑責。