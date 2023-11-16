酒測超標判無罪　「一關鍵」律師告訴你.

【駕駛喝酒且車輛滑行還不是酒駕嗎？】
明明喝酒了，酒測值也超標，而且人也在駕駛座上，這不是酒駕什麼才是酒駕？係金ㄟ，日前台東地院確實有這樣的一個判決，大卡車駕駛即使酒測值達0.45，且車輛亦有滑行的狀況，但最後也被判不構成酒駕而無罪，那關鍵是什麼呢？
【酒駕的責任，法條怎麼說】
關於酒駕，可能同時會有行政罰責任以及刑事責任，行政罰責任可以看道路交通管理條例第35條，違者吊銷駕照，這部分較無爭議，刑事責任可以看刑法第185條之3的規定，這也是我們要討論的重點。
【車輛熄火時，是否屬於駕駛行為？應採否定見解】
刑法第185條之3的適用上，須符合「駕駛行為」、「動力交通工具」、「酒測值等三款事由」等三項要件，才會成立酒駕的刑責。動力交通工具主要是指引擎動力為主的交通工具，所以卡車當然包括在內；酒測值0.45也超過標準，也沒什麼好說的；所以重點就在如何定義「駕駛行為」？ 就「駕駛行為」我們的看法是，只要車輛處於熄火狀態，就不會此處的駕駛行為，所以也不會成立酒駕的相關刑事上責任。但法院目前也有不同見解，下面舉些判決供大家參考：
臺灣高等法院 106 年交上訴字第 214 號刑事判決認為：「然所謂駕駛動力交通工具，應係指該動力交通工具在行為人控制或操控下而為動作。準此，啟動引擎或馬達產生動力而移動，或於行駛過程關閉引擎、馬達，�使該動力交通工具以慣性滑行方式移動，或未啟動引擎或馬達，利用地形陡坡順向下滑而移動，因均已在行為人可以控制或操控下，自屬駕駛行為。」所以在熄火的狀況下滑行，依然屬於本條的駕駛行為。 而臺灣高等法院 106 年交上易字第 440 號刑事判決則認為：「是於一般車輛倘引擎尚未發動，或雖經發動而猶以手牽、腳撥等方式進行移動，或僅在自家庭院駕駛動力交通工具而尚未駛入道路等之公眾得以自由通行之場所時，自均不得認為與本罪『駕駛』行為相符。」所以在未發動引擎的情況下，就不會符合駕駛行為。
【適用在本案】
兩則判決相比之下，臺灣高等法院 106 年交上易字第 440 號刑事判決對於駕駛行為的定義較為限縮，認為熄火未發動引擎的情況下就不會被認定為本罪的駕駛行為。而我們也是贊同這樣的見解，因為車輛熄火時對於交通安全的危害性，遠比引擎發動時的危害性來得小多了，所以車輛熄火時所發生的損害，刑法不應加以規範與處罰。本件當下卡車是未發動引擎的狀態沿著坡道下滑，所以即使酒測值高達0.45的駕駛坐在內，駕駛的行為不會被認定為駕駛行為，因此不會成立酒駕的刑事責任。但這也不代表駕駛不會有任何責任，他仍可能有刑法上過失傷害或過失致死的責任。