酒測超標判無罪　「一關鍵」律師告訴你.

【車輛熄火時，是否屬於駕駛行為？應採否定見解】

刑法第185條之3的適用上，須符合「駕駛行為」、「動力交通工具」、「酒測值等三款事由」等三項要件，才會成立酒駕的刑責。動力交通工具主要是指引擎動力為主的交通工具，所以卡車當然包括在內；酒測值0.45也超過標準，也沒什麼好說的；所以重點就在如何定義「駕駛行為」？ 就「駕駛行為」我們的看法是，只要車輛處於熄火狀態，就不會此處的駕駛行為，所以也不會成立酒駕的相關刑事上責任。但法院目前也有不同見解，下面舉些判決供大家參考：

臺灣高等法院 106 年交上訴字第 214 號刑事判決認為：「然所謂駕駛動力交通工具，應係指該動力交通工具在行為人控制或操控下而為動作。準此，啟動引擎或馬達產生動力而移動，或於行駛過程關閉引擎、馬達，�使該動力交通工具以慣性滑行方式移動，或未啟動引擎或馬達，利用地形陡坡順向下滑而移動，因均已在行為人可以控制或操控下，自屬駕駛行為。」所以在熄火的狀況下滑行，依然屬於本條的駕駛行為。 而臺灣高等法院 106 年交上易字第 440 號刑事判決則認為：「是於一般車輛倘引擎尚未發動，或雖經發動而猶以手牽、腳撥等方式進行移動，或僅在自家庭院駕駛動力交通工具而尚未駛入道路等之公眾得以自由通行之場所時，自均不得認為與本罪『駕駛』行為相符。」所以在未發動引擎的情況下，就不會符合駕駛行為。