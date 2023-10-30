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當存摺裡多了一大筆不知來路的意外之財，其實這時候有很高機率是別人匯錯錢，這時候如果我們把錢花掉，在台灣會被判刑嗎？答案是不會！！
有名女患者（A女）因患思覺失調症，而容易產生「性衝動」，在住院治療期間，未受強制而與另一名男病患在醫院內的廁所發生數次性行為。
該名女病患的母親知道後，就向該名男病患和醫院提告求償，這樣可以要得到賠償嗎？
前陣子在公共政策網路參與平台有一項連署，是關於HIV感染者（會導致愛滋病）處罰的問題，提案當中主要爭執法規是《人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例》（簡稱HIV條例）第21條。
在馬路上看到超跑一般用路人第一個反應是什麼？我想可能是能閃多遠先閃多遠！因為不小心撞到的話賠償很可觀…
而且就算你遇到霸氣車主，跟你說車子有保險不用你賠，你也別開心得太早，因為之後找上你的，可能不是車主而是保險公司！
日前有名女子將租屋處借給朋友居住，隨後朋友在屋內自殺使房屋變成凶宅，屋主因此提告承租人請求賠償房屋價差，最後判賠承租人要賠償屋主近五百萬元。這樣的判決有道理嗎?~
登山是台灣流行的運動，但不幸的是，每年都會有山友在山中遇難的新聞，像前一陣子的畢羊單攻團，其中就有一名山友成員因過程落後而不幸罹難，而在法律上，同行的成員是否也有相關責任？
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