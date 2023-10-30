山友必看！你需要知道的法律責任.

【相揪來爬山，大家各自為政還是互相幫忙？】
登山是台灣流行的運動，但不幸的是，每年都會有山友在山中遇難的新聞，像前一陣子的畢羊單攻團，其中就有一名山友成員因過程落後而不幸罹難，而在法律上，同行的成員是否也有相關責任？
【同行山友是否有法律上的責任？】
山友的死亡已是事實，要討論同行的山友有沒有過失致死的責任， 首先要先確定同行山友是否有防止結果發生的義務？ 如果有此義務，那要採取什麼樣的救助方法才算是已經盡了義務而沒有過失？
【登山團間有保證人地位】
上面所說的防止結果發生的保護義務，在法律上來說叫做「保證人地位」。如果有這樣的保證人地位，而沒有去做防止結果發生的行為，就要對結果負責。而法院與學者，大多認定一起登山的山友成員間，對於彼此都有這種保證人地位，也就是說，登山團成員間有主動防止其他人登山危險結果發生的義務。而這次畢羊單攻團的成員間對於這個死者，原則上也是有這種保證人地位的。
【成員的行為已經有達到防止義務而�沒有責任】
既然登山團間成員互相都因保證人地位而互相有保護義務，要怎麼做才算是盡了保護義務呢？其實這要綜合個案的情形判斷，山況、各山友的狀態、互相熟悉的程度以及有沒有期待可能性等等，都是考量的因素。 就這次畢羊單攻團，死者是因先出山的山友報請搜救才被發現，如此山友的報請搜救行為是否已經盡防止義務了呢？就事實看來，入山後，因為進度不同，登山團拆作前4後3兩小組進行，死者是在後3那組中的一員。過程中前4的成員對於後3成員狀況應該是不能即時知悉而救助的，而前4的成員出山後不久便報請搜救，應該已經是當下唯一能做的事，所以已經盡了保護義務了。而後3的兩名成員稱，死者跟他們一起行動時擅自脫隊，無法攔阻，加上當時山勢險峻，已自顧不暇，無法再關切死者的狀況，可知對於這兩名成員的救助行為也是不可期待的，所以即使沒有救助行為也不該認為違反防止義務而有責任。所以6名同行的團員原則上都沒有過失致死的責任。
【結論】
登山本來就是高危險的運動，最好有一定經驗再參加，而相關保護措施也要準備好，以免憾事發生。登山團間雖然並不一定會對彼此的山難結果負責，但互相叮嚀、等待與協助仍是不可或缺的，這樣才能安全地享受登山的樂趣。