山友必看！你需要知道的法律責任.

【成員的行為已經有達到防止義務而�沒有責任】

既然登山團間成員互相都因保證人地位而互相有保護義務，要怎麼做才算是盡了保護義務呢？其實這要綜合個案的情形判斷，山況、各山友的狀態、互相熟悉的程度以及有沒有期待可能性等等，都是考量的因素。 就這次畢羊單攻團，死者是因先出山的山友報請搜救才被發現，如此山友的報請搜救行為是否已經盡防止義務了呢？就事實看來，入山後，因為進度不同，登山團拆作前4後3兩小組進行，死者是在後3那組中的一員。過程中前4的成員對於後3成員狀況應該是不能即時知悉而救助的，而前4的成員出山後不久便報請搜救，應該已經是當下唯一能做的事，所以已經盡了保護義務了。而後3的兩名成員稱，死者跟他們一起行動時擅自脫隊，無法攔阻，加上當時山勢險峻，已自顧不暇，無法再關切死者的狀況，可知對於這兩名成員的救助行為也是不可期待的，所以即使沒有救助行為也不該認為違反防止義務而有責任。所以6名同行的團員原則上都沒有過失致死的責任。