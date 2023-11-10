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5分鐘明白HIV條例第21條爭議.

5分鐘明白HIV條例第21條爭議

律師談吉他雷皓明律師發佈 2020-12-10更新 2023-11-10
雷皓明律師
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前陣子在公共政策網路參與平台有一項連署，是關於HIV感染者（會導致愛滋病）處罰的問題，提案當中主要爭執法規是《人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例》（簡稱HIV條例）第21條。

【HIV條例第21條爭議】

前陣子在公共政策網路參與平台有一項連署，是關於HIV感染者（會導致愛滋病）處罰的問題，提案當中主要爭執法規是《人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例》（簡稱HIV條例）第21條。

該條規定，【明知】自己為感染者，【隱瞞】而與他人進行【危險性行為】（譬如沒有戴保險套）或有共用針具、稀釋液或容器等之施打行為，而【造成傳染於人的結果】，處五年以上十二年以下有期徒刑。 而且，這項犯罪有處罰未遂。也就是說，就算對方沒有感染也會成立犯罪。

提案者認為，該條處罰將愛滋特定入罪化會影響防治工作，且這樣的可能會使感染者面對感情問題時，被伴侶以提告HIV條例第21條要脅，對感染者不利。再加上目前的刑法已經有處罰傷害罪，可以用刑法來處理就好，因此主張應該要刪除HIV條例第21條。

其實這樣的想法在107年刑法修法時就有過，當時刑法第285條的傳染花柳病罪（明知自己有花柳病，隱瞞而與他人為性行為致傳染於人，處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金，比較下可以發現，刪除前本罪沒有處罰未遂），被認為可以用普通傷害罪規定處罰，因此修法刪除傳染花柳病罪。

但是仔細想想，回到刑法可以解決HIV感染者目前遇到的問題嗎？

【感染愛滋算是「重傷」嗎？回到刑法會被處罰嗎？】

首先，提案中有提出醫學方面的主張：「經過國際大型的研究發現，愛滋感染者接受治療，血液中測不到病毒量且穩定長達6個月以上時，能100％預防，不會透過性行為的途徑傳染給他人。也就是『測不到等於不具傳染力』，U=U（undetectable= untransmittable），此為國際U=U共識。」

然而，刑法對於重傷的定義是「重大不治或難治」的傷害，儘管現今的醫療技術下按時服用藥物並接受治療，感染者可能達到體內驗不到病毒、沒有傳染力的狀態，但這與治療痊癒的程度，我想還是有所區別。

因此，如果認為愛滋屬於重傷，那回歸刑法的判斷後，對於未按時投藥的感染者，與他人發生危險性行為，會被認定有重傷的主觀意圖；相較之下，如果有按時投藥、達到U=U的狀態的感染者，則可能會因主觀上沒有使人感染愛滋的欲，而不成立重傷罪。

【修法建議】

雖然，目前與U=U感染者發生危險性行為，「一旦感染現今醫療無法治癒的風險」雖然感染機會很低，但仍然存在。在把對方暴露在這樣的危險下vs.不告知自己感染者而為危險性行為，這兩者之間衡量，我認為前者還是比較值得保護的。

不過，若將HIV條例第21條刪除，單純回歸刑法處理，可能會發生U=U感染者於他人發生危險性行為而沒有導致感染結果時，並不會被處罰，但這樣對於與感染者發生性行為的一方，是否公平呢？

或許修法可以考慮以「經對方詢問後隱瞞自己是感染者而與他人發生危險性行為」為要件來擬定相關規範。除此之外，衛福部對此提案也在九月初做出回應，表示將來會朝制定「危險性行為的範圍標準」研議。在保障HIV感染者權益的同時，也適度的保障與感染者為性行為的一方。

連結：https://reurl.cc/d7zO88

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