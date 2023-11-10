5分鐘明白HIV條例第21條爭議.

【HIV條例第21條爭議】

前陣子在公共政策網路參與平台有一項連署，是關於HIV感染者（會導致愛滋病）處罰的問題，提案當中主要爭執法規是《人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例》（簡稱HIV條例）第21條。

該條規定，【明知】自己為感染者，【隱瞞】而與他人進行【危險性行為】（譬�如沒有戴保險套）或有共用針具、稀釋液或容器等之施打行為，而【造成傳染於人的結果】，處五年以上十二年以下有期徒刑。 而且，這項犯罪有處罰未遂。也就是說，就算對方沒有感染也會成立犯罪。

提案者認為，該條處罰將愛滋特定入罪化會影響防治工作，且這樣的可能會使感染者面對感情問題時，被伴侶以提告HIV條例第21條要脅，對感染者不利。再加上目前的刑法已經有處罰傷害罪，可以用刑法來處理就好，因此主張應該要刪除HIV條例第21條。

其實這樣的想法在107年刑法修法時就有過，當時刑法第285條的傳染花柳病罪（明知自己有花柳病，隱瞞而與他人為性行為致傳染於人，處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金，比較下可以發現，刪除前本罪沒有處罰未遂），被認為可以用普通傷害罪規定處罰，因此修法刪除傳染花柳病罪。

但是仔細想想，回到刑法可以解決HIV感染者目前遇到的問題嗎？