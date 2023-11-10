把帳戶裡來路不明的錢花掉，會構成刑事犯罪嗎？

把存摺裡多的錢花掉，會構成刑事犯罪嗎？

當存摺裡多了一大筆不知名的款項，其實這時候有很高機率是別人匯錯錢，這時候如果我們把錢花掉，在台灣也會像上面新聞的澳洲女子一樣被判刑嗎？

答案是不會！！

把別人匯錯的錢花掉，最容易想到的犯罪，就是 #刑法第338條的侵占罪。 這條犯罪是指，行為人意圖為了自己或是第三人的不法所有，侵占自己持有的別人的物品，就有可能會被處五年以下有期徒刑、拘役或併科3萬元以下的罰金。乍看條文的規定，或許會覺得只要是把別人的東西占為己有就有會構成這條的犯罪，但其實並不是！ 要構成這條條文的犯罪，首先先要有「不法」，「不法」的意思是指，原先行為人「持有」這個物品是因為有法律上或是契約上的原因，但後來行為人將在沒有其他的法律上原因或是契約的訂定下，就把「持有」的物品轉變為「所有」這樣的行為才會構成刑法的侵占罪。 好比小林和小吉成立一個保管包包的契約，小林保管並持有小吉的包包，這時候就有法律上的原因，但如果這時候小林沒有跟小吉訂定一個買賣契約或是贈與契約，就擅自把包包占為己有，拒絕還給小吉，這��時候小林就會構成侵占罪。 因此判斷有沒有侵占罪的關鍵，其實會是一開始是不是「持有」某個物品，而且持有是因為有法律上或是契約上的原因，但後來把持有轉變為所有的「易持有為所有」。

回到存摺多錢的問題。 首先金錢的所有判斷，是依照外觀上有沒有占有該金錢，在錢被匯到存摺的時候，戶頭的那個人就會是該筆匯錯款項的「所有人」而不會是單存的持有。此外，收到匯款的人和匯錢的人之間，一開始也沒有法律上或是契約上的原因，因此如果把錢拿來花，除了沒有「易持有為所有」也沒有「不法」，因此即便收到匯款的人把錢全部領出來花甚至是經過別人通知要還錢也不還，都不會構成刑法的侵占罪。（#台灣新北地方法院104年度易字第19號）