管不住病患「情慾流動」挨告！律師帶你看.

【一審、二審認定不同】

一審法院認為，A女雖然患有思覺失調，但根據A女在警詢的陳述，認為A女在發生性行為的當時並沒有抗拒、可以自由活動；事後也沒有逃離或是求救，並且有重複與該名男病患發生性行為，因此被認定並沒有違反A女的意願，而判男病患與醫院免賠。（新竹地方法院107年訴字第373號民事判決參照）

但到了二審卻截然不同。 二審法院認為，A女因長期受疾病影響，認知功能並未康復，無法理性判斷同意或不同意與該名男病患發生性行為，明顯欠缺性自主的判斷能力，而認為侵害A女的貞操權。

男病患成立侵權行為，下一個問題就是「醫院」是否該連帶一起賠償呢？ 二審法院認為，雖然從護理紀錄中可以發現平時護理人員有多次提醒A女保持適當距離、注意個人行為，也有給予相關的醫療處置、約束或隔離，但是，醫院卻沒有「提醒男病患」與A女保持距離、不可以進入A女病房或是約束男病患等行為，法院因此認為醫院沒有盡到保護照顧A女的「附隨義務」，判決醫院也要連帶賠償。（臺灣高等法院107年上易字第1262號民事判決參照）