管不住病患「情慾流動」挨告！律師帶你看.

【醫院患者性交案】
有名女患者（A女）因患思覺失調症，而容易產生「性衝動」，在住院治療期間，未受強制而與另一名男病患在醫院內的廁所發生數次性行為。 該名女病患的母親知道後，就向該名男病患和醫院提告求償，這樣可以要得到賠償嗎？
【一審、二審認定不同】
一審法院認為，A女雖然患有思覺失調，但根據A女在警詢的陳述，認為A女在發生性行為的當時並沒有抗拒、可以自由活動；事後也沒有逃離或是求救，並且有重複與該名男病患發生性行為，因此被認定並沒有違反A女的意願，而判男病患與醫院免賠。（新竹地方法院107年訴字第373號民事判決參照）
但到了二審卻截然不同。 二審法院認為，A女因長期受疾病影響，認知功能並未康復，無法理性判斷同意或不同意與該名男病患發生性行為，明顯欠缺性自主的判斷能力，而認為侵害A女的貞操權。
男病患成立侵權行為，下一個問題就是「醫院」是否該連帶一起賠償呢？ 二審法院認為，雖然從護理紀錄中可以發現平時護理人員有多次提醒A女保持適當距離、注意個人行為，也有給予相關的醫療處置、約束或隔離，但是，醫院卻沒有「提醒男病患」與A女保持距離、不可以進入A女病房或是約束男病患等行為，法院因此認為醫院沒有盡到保護照顧A女的「附隨義務」，判決醫院也要連帶賠償。（臺灣高等法院107年上易字第1262號民事判決參照）
【什麼是「附隨義務」？】
附隨義務在雙方簽訂契約後，是基於誠信原則，即便沒直接寫在契約內，仍要求契約當事人要負擔的義務。 舉個例，過往判決中有出現，有人在郵局被別人攜帶的寵物絆倒受傷，因此請求郵局賠償。法院認為，金融服務企業經營者要隨時維持營業空間主要通道地面淨空，讓消費者方便且安全行走，這是郵局的附隨義務，也符合一般社會大眾的合理期待。（新北地方法院102年消字第2號民事判決）
但如果再更極端一點，譬如在KTV內碰到其他消費者開槍、或是有人在速食餐廳內溜滑板車等個人行為所造成的損害，業者都有加以防範的附隨義務嗎？雖然我認為KTV與客人之契約應是提供娛樂，其附隨義務應沒有到保護人身安全等那麼廣，這可能就要依據個案認定了。
附隨義務是基於誠信原則而衍生出來的契約義務，不應該被無限擴張，它的範圍應該要是「一般人可以合理期待的」。回到本案的來說，假設A女當下確實沒有自主判斷、同意的能力，那醫院在發現A女有異常舉動時，已經做了約束、提醒A女的處置和治療，讓A女不在會做出錯誤判斷的環境，我認為應該已經符合一般人對於醫院照護的合理期待了，要求醫護人員再進一步去提醒其他男病患，似乎對醫院及醫護人員要求太嚴苛了…。
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