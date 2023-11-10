超跑被A到車主霸氣：免賠！ 別忘了還有「XXXX」.

【撞到超跑車主說免賠？別忘了還有保險代位！】
在馬路上看到超跑一般用路人第一個反應是什麼？我想可能是能閃多遠先閃多遠！因為不小心撞到的話賠償很可觀… 而且就算你遇到霸氣車主，跟你說車子有保險不用你賠，你也別開心得太早，因為之後找上你的，可能不是車主而是保險公司！
【什麼是保險代位？】
依據保險法第53條規定，被保險人（車主）因為事故對第三人（肇事者）有賠償請求權的時候，那保險人（保險公司）可以在理賠後，「代位」行使車主對於肇事者的損害請求權。但是保險公司代位請求的數額，不能超過保險公司賠償的金額。
【車主已經有保險，為什麼我還要賠？】
假設在沒有保險的情形，合理是由有過失的肇事者要賠償車主的財產損失。 但此時若車主有保險，車主可以跟肇事者要，又可以請求保險理賠，那車主是不是就獲得兩份賠償了？
然而，保險的主要目的並不在於獲利，而是為了分散風險，車主只是把車禍無法獲得賠償的風險，提前透過保險轉嫁給保險公司，因此車主獲得保險賠償後，對於肇事者的請求權會「法定移轉」給保險公司，這時候由保險公司去向最終需要負責的肇事者來求償。
不過，只有在財產保險，保險公司才會有代位權。其他如人壽保險��、傷害保險等人身保險，依保險法的規定是沒有代位權的，因為人身是無價的，很難說因為保險公司賠受傷車主了，受傷車主在跟肇事者要，受傷車主就實際受有「獲利」。也因此，人身保險的受傷車主在受領保險金後，仍可自己向加害人請求賠償。
【我們自己私下和解不行嗎？】
依據保險法第93條規定，保險公司可以和被保險人約定，除非保險公司無正當理由拒絕或藉故遲延，不然被保險人對第三人就其責任所為的承認、和解或賠償，保險公司未參與這個過程的話可以不受拘束，否則可能會影響保險公司後續的代位求償權。所以，若當事人有購買車禍相關保險，在談和解時要記得通知保險公司參與和解的過程，以免影響自己理賠的權益。
在新聞中的案例，雖然車主聲稱有保全險，不會向肇事者索賠，但之後車主接受理賠後，保險公司還是會行使代位權向肇事者請求賠償。 而在遇到車禍案件要談賠償的時候，若有牽涉到理賠，也記得要通知保險公司一同來處理，把紛爭一次解決，以免私下和解後又收到保險公司的代位求償或是發現申請理賠有問題，才發現事情原來還沒有結束！
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