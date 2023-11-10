超跑被A到車主霸氣：免賠！ 別忘了還有「XXXX」.

【車主已經有保險，為什麼我還要賠？】

假設在沒有保險的情形，合理是由有過失的肇事者要賠償車主的財產損失。 但此時若車主有保險，車主可以跟肇事者要，又可以請求保險理賠，那車主是不是就獲得兩份賠償了？

然而，保險的主要目的並不在於獲利，而是為了分散風險，車主只是把車禍無法獲得賠償的風險，提前透過保險轉嫁給保險公司，因此車主獲得保險賠償後，對於肇事者的請求權會「法定移轉」給保險公司，這時候由保險公司去向最終需要負責的肇事者來求償。

不過，只有在財產保險，保險公司才會有代位權。其他如人壽保險��、傷害保險等人身保險，依保險法的規定是沒有代位權的，因為人身是無價的，很難說因為保險公司賠受傷車主了，受傷車主在跟肇事者要，受傷車主就實際受有「獲利」。也因此，人身保險的受傷車主在受領保險金後，仍可自己向加害人請求賠償。