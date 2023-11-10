租屋變凶宅，房東可以如何及向誰求償？.

【在租屋處自殺，誰需要賠償？】

而自殺者讓房屋成為凶宅而侵害了屋主的利益，那該由誰來承擔這筆賠償責任？除了自殺者的「繼承人」或「法定代理人」以外，房屋「承租人」可能也會需要負責。

因為在民法第433條還有規定，承租人的同居人、或是承租人允許使用租賃物的人，導致租賃物「毀損滅失」的話，承租人基本上要與行為人負同一損害賠償責任。

雖然房屋單純跌價，並不影響房屋物理上的使用，不符合法條「毀損滅失」的意思，但目前法院大多數見解認為，房屋因為變成凶宅而導致價值減損，其實程度並不亞於其物理上的毀損滅失，可以類推適用民法第433條規定。也就是是說，法院認為承租人還是需要賠償。

也就是因為這個規定，所以把租屋處借給朋友使用的這名承租人，對於朋友在屋內自殺導致房屋變成凶宅跌價所造成的損害，需要對屋主負擔損害賠償責任。

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