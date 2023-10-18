沉浸粉紅泡泡裡的你一定要看 「AA制」不符合法規？

夫妻、情侶之間的花費該如何分配、要不要AA，一直是大家談論的話題。除了在各大論壇火熱討論，也有Youtuber將「情侶之間要AA嗎？」做為主題，拍攝街訪影片。 到底什麼是AA呢？從維基百科可以發現「AA制」有許多意思，而目前大多指的是「All Apart」的縮寫，也就是指各自付帳、各付各的。 其實，每對情侶之間會有自己的默契，只要找到最適合彼此、最舒適的分配方式，並沒有絕對正確的答案。也可以試試看從法律的角度去思考，或許會帶來不同的心得。

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