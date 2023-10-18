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鬼滅之刃電影版上映馬上打破各種票房紀錄，但是在中文配音版本卻發生了問題。Youtuber 鍾明軒拍影片表示原本動畫公司有意找他為電影中一個重要角色配音，但事後動畫公司卻說因上級否准而作罷，這令他十分生氣且表示法律上契約已經成立，動畫公司應該要負法律上毀約的責任。真的是這樣嗎？
日前因為國家通訊傳播委員會(NCC)否決中天換照申請，大批民眾前往抗議，大罵NCC侵害新聞自由，並撒紙錢表達自己的不滿。對於政府施政不滿意，而罵政府機關會有什麼法律上的責任嗎？
夫妻、情侶之間的花費該如何分配、要不要AA，一直是大家談論的話題。除了在各大論壇火熱討論，也有Youtuber將「情侶之間要AA嗎？」做為主題，拍攝街訪影片。
到底什麼是AA呢？從維基百科可以發現「AA制」有許多意思，而目前大多指的是「All Apart」的縮寫，也就是指各自付帳、各付各的。
其實，每對情侶之間會有自己的默契，只要找到最適合彼此、最舒適的分配方式，並沒有絕對正確的答案。也可以試試看從法律的角度去思考，或許會帶來不同的心得。
Xpark水生公園開幕，讓大家又多了一個假日出遊的選項。但卻傳出水母打結、鯊魚撞玻璃等動物自傷事件。這可以讓我們討論是否有法律規範這些水族館(展演)業者有要維持好動物們環境的義務呢？
一則駭人聽聞的案件判決出爐，吸毒的兒子將母親殺死並把頭顱砍下來，法院判這個兒子無罪。
網路上幾乎一面倒地罵恐龍法官，
而實際的情況是，本案件在一審法院的判決結果是處無期徒刑，且褫奪公權終身，而二審法院將一審法院的判決推翻改判無罪。
真的是因為二審法官恐龍，而造成大相逕庭的判決結果?
我們看起來是兩個判決的差異，重點在兒子是否已經完全沒有辨識的能力的判斷
前陣子紐籍機師在台北趴趴走，讓大家人心惶惶，深怕防疫網產生破口。有議員將這個機師的足跡(活動史)透過記者會公布，我們如何以法律的角度看待這件事呢？傳染病防治法又如何規定？
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