囚籠內的困獸---你該知道展演動物的三件事.

【改善動物環境，需靠你我一起合作】

動保法以及動物展演管理辦法都有規定主管機關對於這些展演業者有主動的稽查義�務，同時也有讓民眾檢舉的相關規定，目的是為了要讓人民與政府一起監督。要注意的是檢舉時，檢舉人必須留下檢舉人與被檢舉人的相關資訊，以及被檢舉人涉嫌違法的具體事項、違規地點及相關證據資料，以免到時變成烏龍檢舉，浪費無謂的時間也沒有辦法保護到可愛的動物們～。