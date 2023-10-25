你一定要知道契約成立的「兩要件」.

【介於成立與不成立之間的配音契約】
鬼滅之刃電影版上映馬上打破各種票房紀錄，但是在中文配音版本卻發生了問題。Youtuber 鍾明軒拍影片表示原本動畫公司有意找他為電影中一個重要角色配音，但事後動畫公司卻說因上級否准而作罷，這令他十分生氣且表示法律上契約已經成立，動畫公司應該要負法律上毀約的責任。真的是這樣嗎？
【契約的成立要件】
契約成立後，當事人雙方都有履行契約上內容的義務。而契約的成立，民法上以「不要式」為原則，也就是說，並不要求一定的形式，只要雙方對於契約的主要內容有達到共識，以及願意成立契約，契約就算成立。所以在鍾明軒的這次事件中，我們必須要先確定兩件事：1.雙方連絡內容中是否有提到契約的主要內容？2.雙方Email中達成共識是否就算成立契約？
【工作內容與報酬是契約的主要內容】
其實民法在不同契約的主要內容上都有差異，以買賣契約為例，標的物跟價金就是主要內容。就鍾明軒的案子，我們可以以「配音工作內容��」與「報酬」作為主要內容。根據鍾明軒影片的說明與雙方的電子信件內容的截圖，可以得知報酬這部分已經有講好，動畫公司也有列出配音工作相關的日期時間，這樣似乎可以認定說契約的主要內容是已經有被提出且已經足夠明確的了。
【主管否准不影響Email上共識而契約成立的事實】
工作內容與報酬等主要內容已經明確，而且在Email中已經談妥，動畫公司在此時稱因為主管否准，是否會使契約不成立？因為在連絡的Email中，都是動畫公司行銷部的名義與鍾明軒來往，這樣能夠讓鍾明軒有足夠的理由認為自己確實是在跟已經主管授權的動畫公司行銷部討論配音工作的內容，所以當鍾明軒與行銷部在Email中談好條件時，基本上可以認定鍾明軒與動畫公司之間已經達成共識，契約就已經成立了。縱使確實有動畫公司所稱主管否准的事實，充其量也只是動畫公司自己內部溝通協調上所產生的疏失，不該以此為由毀約，讓鍾明軒因此遭受損失。
【結論】
雖然這次事件網路上風向對鍾明軒不利，但動畫公司也已經公開道歉，鍾明軒也有拍影片回應，算是和平落幕。而這是一個值得討論的法律議題，也藉由這次事件可以讓大家了解，合作洽談時最好是能確保雙方都是在有自主決定的權限的立場下討論合作的細節，免得到時問題一堆而鬧得不愉快，合作也談不成啦～