你一定要知道契約成立的「兩要件」.

【主管否准不影響Email上共識而契約成立的事實】

工作內容與報酬等主要內容已經明確，而且在Email中已經談妥，動畫公司在此時稱因為主管否准，是否會使契約不成立？因為在連絡的Email中，都是動畫公司行銷部的名義與鍾明軒來往，這樣能夠讓鍾明軒有足夠的理由認為自己確實是在跟已經主管授權的動畫公司行銷部討論配音工作的內容，所以當鍾明軒與行銷部在Email中談好條件時，基本上可以認定鍾明軒與動畫公司之間已經達成共識，契約就已經成立了。縱使確實有動畫公司所稱主管否准的事實，充其量也只是動畫公司自己內部溝通協調上所產生的疏失，不該以此為由毀約，讓鍾明軒因此遭受損失。