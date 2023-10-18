逆子弒母無罪！律師曝「一關鍵」原因.

【吸毒子殺了母親，法院居然判無罪？其實原因是這樣的！】

一則駭人聽聞的案件判決出爐，吸毒的兒子將母親殺死並把頭顱砍下來，法院判這個兒子無罪。 網路上幾乎一面倒地罵恐龍法官， 而實際的情況是，本案件在一審法院的判決結果是處無期徒刑，且褫奪公權終身，而二審法院將一審法院的判決推翻改判無罪。 真的是因為二審法官恐龍，而造成大相逕庭的判決結果?

我們看起來是兩個判決的差異，重點在兒子是否已經完全沒有辨識的能力的判斷