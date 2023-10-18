逆子弒母無罪！律師曝「一關鍵」原因.

【吸毒子殺了母親，法院居然判無罪？其實原因是這樣的！】
一則駭人聽聞的案件判決出爐，吸毒的兒子將母親殺死並把頭顱砍下來，法院判這個兒子無罪。 網路上幾乎一面倒地罵恐龍法官， 而實際的情況是，本案件在一審法院的判決結果是處無期徒刑，且褫奪公權終身，而二審法院將一審法院的判決推翻改判無罪。 真的是因為二審法官恐龍，而造成大相逕庭的判決結果?
我們看起來是兩個判決的差異，重點在兒子是否已經完全沒有辨識的能力的判斷
【刑法第19條的規定】
按照刑法第19條的規定，行為時因精神障礙或其他心智缺陷導致無法辨識其行為者，不予以刑罰；若是辨識能力顯著降低者，得減低其刑。所以個案當中犯人的因吸毒後，辨識能力降低到何種程度，是要特別考量的。
【一審的看法】
一審法院的看法是認為，因��犯案當下雖然兒子精神狀態有異常，但仍知道警方要強行進入房內，並且在警方強行進入屋內前斷斷續續回覆警方問題以及答出自己的姓名，可見兒子的精神狀態並非達到完全無法認知自己在做什麼，因此至多只是認知能力顯著下降得減低其刑的程度，故在考量後仍給予無期徒刑。
【二審的看法】
二審法院則認為，根據證據顯示兒子先前並無任何殺害母親的故意，同時兒子以前吸毒時並無任何暴力的紀錄，所以也沒有辦法預見其吸毒後精神上有問題後會有殺害母親的可能，加上兒子犯案當下確實是醫學上認為該類毒品作用最強之期間，在此期間殺死被害人母親，其辨識行為能力可能已達完全欠缺之程度，所以最後判決不予以刑罰。
【案子仍在進行中，還需靜看法院態度】
在二審作出無罪判決後，最高法院不久後即廢棄發回，本案件仍未確定。
希望大家可以先放下心中的怒火，嘗試透過判決觀察法院對這種原因自由行為的態度，並針對法院判斷的依據表述自己的想法，或許理性的討論會比單純謾罵更能有機會影響未來法官判決的想法。