沉浸粉紅泡泡裡的你一定要看 「AA制」不符合法規？.

【什麼？AA不符合法律規定嗎？】
夫妻、情侶之間的花費該如何分配、要不要AA，一直是大家談論的話題。除了在各大論壇火熱討論，也有Youtuber將「情侶之間要AA嗎？」做為主題，拍攝街訪影片。 到底什麼是AA呢？從維基百科可以發現「AA制」有許多意思，而目前大多指的是「All Apart」的縮寫，也就是指各自付帳、各付各的。 其實，每對情侶之間會有自己的默契，只要找到最適合彼此、最舒適的分配方式，並沒有絕對正確的答案。也可以試試看從法律的角度去思考，或許會帶來不同的心得。
【民國91年前，老公就是要一肩扛！】
古早時候認為男性應該承擔主要經濟重擔，家庭生活費用當然應該以老公全額負擔為原則。只有在老公錢包空空兩袖清風，真的付不出錢的時候，才由老婆負擔（民法第1026條：「家庭生活費用，夫無支付能力時，由妻就其財產之全部負擔之。」）甚至有判決認為，如果夫妻分居，只要老婆有正當理由，老婆在分居生活中的生活費用也視為家庭生活費，由老公負擔（最高法院50年台上字第2737號民事判決）。
【修法後，依舊不是AA】
老婆過去在婚姻中的角色是依附著老公，除了讓老公養（由老公全額負擔家庭生活費），在財產共有的情況下，法律也明文規定由老公管理財產。為了讓婚姻關係中的雙方保有獨立並更平等，於民國91年大幅修訂民法親屬篇，強調夫妻雙方都有維持婚姻、共同生活的責任，同時也帶入「家務有價」的概念。 民法第1003條之1第一項規定：「家庭生活費用，除法律或契約另有約定外，由夫妻各依其經濟能力、家事勞動或其他情事分擔之。」也就是說，家庭生活費不再單由老公負責，而是依照婚姻中雙方的能力分配。
【這筆錢可以怎麼分？】
從前文可以看出，我國法律對婚姻中費用分擔的看法，從要求老公獨立負責，進展到現在依能力、比例分配。無論過去或現在，都與大家所說的AA不盡相同。 民法第1003條之1提到要「依其經濟能力、家事勞動或其他情事分擔」經濟能力可以從薪資、存款、投資成果……等判斷，但家事勞動就比較不容易量化。要如何清楚的分配其實是個有趣的問題。 假設A、B是一對頂客族夫妻，A男月薪12萬完全不處理家務，B女月薪3萬處理全部家務。這邊只單純用薪資討論，並且假設家務可以量化出3萬的價值。那麼A男應該負擔多少元的家務勞動費用呢？ 我們認為，應該將3萬的家務算為B女的收入，此時B女收入為6萬元，A男的收入是B女的兩倍，按比例分配的話，A男應該負擔家務的2萬元。而女方做完家務了，已經支付了3萬的勞務，所以我們認為最後，讓女方可以再跟男方請求1萬元或許是比較好的做法。 大家有什麼其他答案或想法，也歡迎留言與我們討論喔~