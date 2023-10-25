沉浸粉紅泡泡裡的你一定要看 「AA制」不符合法規？.

【這筆錢可以怎麼分？】

從前文可以看出，我國法律對婚姻中費用分擔的看法，從要求老公獨立負責，進展到現在依能力、比例分配。無論過去或現在，都與大家所說的AA不盡相同。 民法第1003條之1提到要「依其經濟能力、家事勞動或其他情事分擔」經濟能力可以從薪資、存款、投資成果……等判斷，但家事勞動就比較不容易量化。要如何清楚的分配其實是個有趣的問題。 假設A、B是一對頂客族夫妻，A男月薪12萬完全不處理家務，B女月薪3萬處理全部家務。這邊只單純用薪資討論，並且假設家務可以量化出3萬的價值。那麼A男應該負擔多少元的家務勞動費用呢？ 我們認為，應該將3萬的家務算為B女的收入，此時B女收入為6萬元，A男的收入是B女的兩倍，按比例分配的話，A男應該負擔家務的2萬元。而女方做完家務了，已經支付了3萬的勞務，所以我們認為最後，讓女方可以再跟男方請求1萬元或許是比較好的做法。 大家有什麼其他答案或想法，也歡迎留言與我們討論喔~