疫情之下！你我的足跡都可能被公布？.

【法院認為誰不能公布有關資料？】

按照上述規定除了醫療機構與人員外，其它因為業務而知悉有關資料的人也不能洩漏、公布該有關資料。但這樣的規範其實有點過廣，具體上也只能從過去法院的判決劃定範圍。而目前法院已經有特別強調不能洩漏、公布有關資料的行業別，也只有媒體業者，至於議員等政治人物是否不�能公布則尚未有判決先例表示意見。 我們認為，議員的職責在於監督政府，而監督政府關於醫療部門運作過程中獲知的資料，當然也屬於上述規定所指因業務而知悉的有關資料，所以議員、立委等政治人物，也應依照上述規定而不能隨意洩露、公布。 至於一般民眾，若非因業務知悉，只要是將經過合法證實的足跡資訊轉發，便不會有任何的法律責任，但若散布假消息則有可能違反傳染病防治法的其他規定。