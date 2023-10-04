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台灣憑藉良好的因應措施，在全球疫情蔓延的情況下得以免受波及。其中不可忽視的一環就是健全的口罩生產系統，所以現在台灣的口罩是唾手可得醫療資源，也因此市面上有了各種不同顏色的口罩，來滿足大眾的喜好，甚至成為大家送禮的選擇，但你知道嗎？若不是販賣商以及製造商，送口罩可是違法的！
日前國民健康署表示，將在110年3月公告優生保健法修正草案，除了法規名稱將改為【生育保健法】外，關於人工流產的規定也有實質上的突破，修法後，人工流產不必經配偶同意即可進行。下面簡單介紹法律內容。
法庭中的攻防並沒有總是像歐美律師劇當中演的刺激犀利，有時候法庭就像是被各種職業耽誤的說書人的舞台，想像力是你的超能力。書若說的好，訴訟沒煩惱；有時候也有一些雖然說得精采，但不獲法官青睞的案例，今天小編就來帶大家看看因為對方外遇要請求離婚、精神賠償的案件中，法官不採信的例子，如果以後大家有需要，請不要用這些藉口：
高雄「萬豪酒店」原訂在去年底風光開幕，吸引眾多民眾慕名搶訂，不料卻在試營運前，突然改名為「朕豪酒店」，而被罵爆，對此酒店給了在試營運前訂房的民眾大福利，只要飯店仍掛著「朕豪酒店」招牌，就可免費入住。但如果民眾不想住朕豪酒店，只想住萬豪酒店，有什麼權利可以主張呢？
日前，高雄的朱姓女子在臉書社團表示，自己好心幫暈倒的同事做CPR，奮力壓了15分鐘才把同事救活，事後卻被同事指責壓得不對，造成對方胸部、手部出現傷口、肋骨瘀青與心律不整等，甚至揚言要提告，讓朱女相當寒心，表示當初真的可以選擇不急救。好心幫人CPR不小心造成對方受傷而被告，這樣告的成嗎？
2018年，北市郭姓男子因擔心自己體型外貌不優，冒用男模帥照上網交友，並多次在聊天時自稱為男模本人，讓女大生誤認聊天對象是帥男模，而同意發生性行為。郭男並稱其有特殊癖好，要求女大生戴眼罩做愛，二人翻雲覆雨時，女大生略撥開眼罩，發現郭男不是帥男模，大喊「不要，你不是那個人」並推拒，郭男不顧女大生的拒絕，仍強行為性交行為幾十秒後才結束。郭男用帥男模照片騙女大生性交需要負什麼法律責任嗎？
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