律師帶你看法庭上的說書大賽

法庭中的攻防並沒有總是像歐美律師劇當中演的刺激犀利，有時候法庭就像是被各種職業耽誤的說書人的舞台，想像力是你的超能力。書若說的好，訴訟沒煩惱；有時候也有一些雖然說得精采，但不獲法官青睞的案例，今天小編就來帶大家看看因為對方外遇要請求離婚、精神賠償的案件中，法官不採信的例子，如果以後大家有需要，請不要用這些藉口：

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