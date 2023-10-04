「萬豪」還「朕豪」？我訂的到底是哪一個咧.

【動機錯誤必須是交易上認為重要的才能撤銷】

那契約成立以後，有事後撤銷的空間嗎？ 當事人因為錯誤而不知道他的「表示行為」跟「內心中想要依其意思表示發生特定法律效果的意思」不一致，可以依民法88條來撤銷他的意思表示。民法88條第一項規定的是內容錯誤或是表示行為錯誤，第二項規定的是當事人之資格或物之性質的錯誤，也就是動機錯誤。 如果是訂房契約的房型與價金等必要之點錯誤，是屬於內容錯誤，可以直接撤銷，酒店的名稱則是訂房的「動機」，必須是「交易上認為重要」，才能夠撤銷契約。