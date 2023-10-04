「你不是那個人」 盜用帥照騙炮會被判刑嗎？.

【冒用帥照騙性交會被判刑嗎？】
2018年，北市郭姓男子因擔心自己體型外貌不優，冒用男模帥照上網交友，並多次在聊天時自稱為男模本人，讓女大生誤認聊天對象是帥男模，而同意發生性行為。郭男並稱其有特殊癖好，要求女大生戴眼罩做愛，二人翻雲覆雨時，女大生略撥開眼罩，發現郭男不是帥男模，大喊「不要，你不是那個人」並推拒，郭男不顧女大生的拒絕，仍強行為性交行為幾十秒後才結束。郭男用帥男模照片騙女大生性交需要負什麼法律責任嗎？
【要求少女把眼睛矇住，無法成立趁機性交罪】
刑法225條規定「趁機性交罪」，成立的要件是須利用被害人的精神障礙、身體障礙、心智缺陷或其他相類似的情形而性交，實務上的案例多是趁被害人酒醉或睡著時與其性交。這個案子中，郭男要求女大生將眼睛矇住，但女大生並沒有睡著或失去意識，無法成立本罪。
【讓被害人誤以為是帥男模，無法成立詐術性交罪】
刑法229條雖然有規定「詐術性交罪」，但是必須是使用「詐術」讓被害人誤信自己是被害人的「配偶」而為性行為才會成立本罪。這個案子中，郭男使女大生誤信自己是照片中的帥男模，雖然有使用詐術，但並沒有讓受害者誤以為郭男是自己的老公，所以無法成立本罪。
【冒用帥照騙性交，無法成立強制性交罪】
刑法221條的強制性交罪，是指對被害人以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法而為性交，所謂「其他違反其意願之方法」，雖然不以使用強制力為必要，但仍然需妨害被害人性交意願的意思自由。本案冒用帥照騙砲，使女大生陷於錯誤而同意性交，女大生的同意雖然有瑕疵，但與刑法強制性交罪之構成要件不符。(台北地院108年度侵訴字第81號參照)
【法院判決有罪是因為女大生拒絕，但郭男仍持續性交行為】
這個案子，台北地院依強制性交罪判郭男3年2月徒刑，郭上訴高院二審日前被駁回，還可上訴。判決有罪的並不是冒用帥照詐騙性交的行為，而是因為女大生發現郭男不是帥男模後，拒絕與他性交，郭男卻違反女大生的意願，繼續與女大生性交。也就是說，在現行規定下，如果女大生是性交完才發現郭男不是帥男模，郭男的行為並不會有任何刑事責任，只能依民事侵權行為請求賠償貞操權被�侵害的精神慰撫金，所以約砲時，要記得先確認本人和照片一樣，再為性行為喔。