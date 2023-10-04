「你不是那個人」 盜用帥照騙炮會被判刑嗎？.

妨害性隱私及不實性影像罪修法通過了什麼？怎樣會觸犯？

2023年2月10日起，刑法修正案「妨害性隱私及不實性影像罪」正式施行。這次修法強化了對隱私權的保障，特別是性私密影像的保護。法案中明確界定了性影像的定義，並新增了多項觸犯性隱私的罪名。修法通過後，未經當事人同意無故攝錄性影像、以強暴脅迫手段攝錄性影像、未經同意散布性影像、製作關於他人不實性影像等行為，都將觸犯刑法，��最高可處7年有期徒刑。值得注意的是，就算只有未遂，也需要負擔刑事責任。

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