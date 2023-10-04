喆律法律事務所
免費法律諮詢
EN
「你不是那個人」 盜用帥照騙炮會被判刑嗎？.

「你不是那個人」 盜用帥照騙炮會被判刑嗎？

律師談吉他雷皓明律師發佈 2021-02-24更新 2023-10-04
雷皓明律師
雷皓明律師
喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

本文目錄

2018年，北市郭姓男子因擔心自己體型外貌不優，冒用男模帥照上網交友，並多次在聊天時自稱為男模本人，讓女大生誤認聊天對象是帥男模，而同意發生性行為。郭男並稱其有特殊癖好，要求女大生戴眼罩做愛，二人翻雲覆雨時，女大生略撥開眼罩，發現郭男不是帥男模，大喊「不要，你不是那個人」並推拒，郭男不顧女大生的拒絕，仍強行為性交行為幾十秒後才結束。郭男用帥男模照片騙女大生性交需要負什麼法律責任嗎？

【冒用帥照騙性交會被判刑嗎？】

2018年，北市郭姓男子因擔心自己體型外貌不優，冒用男模帥照上網交友，並多次在聊天時自稱為男模本人，讓女大生誤認聊天對象是帥男模，而同意發生性行為。郭男並稱其有特殊癖好，要求女大生戴眼罩做愛，二人翻雲覆雨時，女大生略撥開眼罩，發現郭男不是帥男模，大喊「不要，你不是那個人」並推拒，郭男不顧女大生的拒絕，仍強行為性交行為幾十秒後才結束。郭男用帥男模照片騙女大生性交需要負什麼法律責任嗎？

【要求少女把眼睛矇住，無法成立趁機性交罪】

刑法225條規定「趁機性交罪」，成立的要件是須利用被害人的精神障礙、身體障礙、心智缺陷或其他相類似的情形而性交，實務上的案例多是趁被害人酒醉或睡著時與其性交。這個案子中，郭男要求女大生將眼睛矇住，但女大生並沒有睡著或失去意識，無法成立本罪。

【讓被害人誤以為是帥男模，無法成立詐術性交罪】

刑法229條雖然有規定「詐術性交罪」，但是必須是使用「詐術」讓被害人誤信自己是被害人的「配偶」而為性行為才會成立本罪。這個案子中，郭男使女大生誤信自己是照片中的帥男模，雖然有使用詐術，但並沒有讓受害者誤以為郭男是自己的老公，所以無法成立本罪。

【冒用帥照騙性交，無法成立強制性交罪】

刑法221條的強制性交罪，是指對被害人以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法而為性交，所謂「其他違反其意願之方法」，雖然不以使用強制力為必要，但仍然需妨害被害人性交意願的意思自由。本案冒用帥照騙砲，使女大生陷於錯誤而同意性交，女大生的同意雖然有瑕疵，但與刑法強制性交罪之構成要件不符。(台北地院108年度侵訴字第81號參照)

【法院判決有罪是因為女大生拒絕，但郭男仍持續性交行為】

這個案子，台北地院依強制性交罪判郭男3年2月徒刑，郭上訴高院二審日前被駁回，還可上訴。判決有罪的並不是冒用帥照詐騙性交的行為，而是因為女大生發現郭男不是帥男模後，拒絕與他性交，郭男卻違反女大生的意願，繼續與女大生性交。也就是說，在現行規定下，如果女大生是性交完才發現郭男不是帥男模，郭男的行為並不會有任何刑事責任，只能依民事侵權行為請求賠償貞操權被侵害的精神慰撫金，所以約砲時，要記得先確認本人和照片一樣，再為性行為喔。

網站聲明

  • 著作權由「喆律法律事務所」所有，非經正式書面授權，不得任意使用。
  • 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
  • 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。

Online Legal Consultation

遇到法律問題
立即找喆律

喆律律師團隊提供便捷的諮詢方式，無論是個人案件或企業法律需求，皆可透過 LINE 即時與我們聯繫。

Popular Articles

熱門文章

律師談吉他2024-02-02

在虛擬遊戲中被侵犯，也構成性騷擾嗎？

閱讀全文
Editor's Picks

編輯精選

刑事案件2026-10-29

洗錢是什麼意思？是怎麼洗的？律師解釋金融犯罪手法！

洗錢是指通過一系列的金融交易，隱藏非法資金的來源、所有權和去向，使其看起來像合法收入。過程通常包括將非法資金存入銀行、進行複雜的金融交易，最後將洗淨的錢整合到合法的金融系統中。接下來，讓我們深入了解洗錢的各個階段、常見手法以及如何預防和打擊洗錢活動。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

怎樣算強制猥褻？猥褻的定義是什麼？律師告訴你怎樣就觸法

許多人對於什麼行為會構成強制猥褻或性騷擾感到困惑，根據刑法和性騷擾防治法，這兩種罪行有著不同的定義和處罰。接下來，讓我們深入探討強制猥褻和性騷擾的定義、構成要件以及相關判例，學習如何遠離性侵害和性騷擾。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

妨害性隱私及不實性影像罪修法通過了什麼？怎樣會觸犯？

2023年2月10日起，刑法修正案「妨害性隱私及不實性影像罪」正式施行。這次修法強化了對隱私權的保障，特別是性私密影像的保護。法案中明確界定了性影像的定義，並新增了多項觸犯性隱私的罪名。修法通過後，未經當事人同意無故攝錄性影像、以強暴脅迫手段攝錄性影像、未經同意散布性影像、製作關於他人不實性影像等行為，都將觸犯刑法，最高可處7年有期徒刑。值得注意的是，就算只有未遂，也需要負擔刑事責任。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

哪些行為會觸犯跟騷法？律師幫你搞懂跟蹤騷擾的法律定義！

本文中，資深律師將帶您了解2022年開始施行的《跟蹤騷擾防制法》，包括跟騷法的構成要件、哪些行為可能會觸犯跟騷法、有什麼法律責任、罰則多重以及如何舉證，並用判決讓您更了解什麼是跟騷法！

閱讀全文
刑事案件2026-10-27

性騷擾只要讓人不舒服就成立？律師說明性騷擾法律定義！

只要讓人不舒服就會構成性騷擾嗎？性騷擾的法律定義是什麼？性騷擾跟強制猥褻有什麼不同？性騷擾防治法有什麼罰則？遇到性騷擾該怎麼辦？職場性騷擾怎麼處理比較好？該和解嗎？本文就讓資深刑事律師教您遇到性騷擾時該怎麼辦！

閱讀全文
刑事案件2026-10-21

銀行帳戶被警示凍結？律師：5 步驟快速解除警示帳戶！

警示帳戶是什麼？銀行帳戶被凍結怎麼辦？警示帳戶有犯法嗎？如何解除警示帳戶？解除警示戶要多久？165可以查詢警示帳戶嗎？本文中資深刑事律師將為您詳細介紹警示帳戶的定義及限制，並提供警示帳戶解除步驟，幫助您自助脫困！

閱讀全文
Latest Articles

最新文章

律師談吉他2026-09-29

揭開車內隱私的迷霧：竊錄對話和影像的法律界限

最近一起藝人的出軌案件引發社會關注，爆發點是計程車的行車紀錄器。 車內難道沒有隱私嗎？司機擅自錄下車內影像沒有違法嗎？

閱讀全文
律師談吉他2026-09-29

報案遭警方拒絕受理：探討法律上的合法性與警方責任

某人遺失筆電至警局報案，警察不願協助調閱客運監視器，也拒絕以侵占受理。警察是否可以不受理報案？不受理報案合法嗎？

閱讀全文
律師談吉他2026-09-29

餐廳開業稅務指南：兩種稅負你該知道

自從上次在iCHEF 餐廳幫 與James直播後，有不少抱著餐廳夢的粉絲來問我開餐廳的法律問題。在賺錢之前，最多人問的是「餐廳賺到錢以後要怎麼繳稅？需要繳兩次稅嗎？」 藉這機會，也和各位粉絲簡單說明這個法律問題！

閱讀全文
律師談吉他2026-09-29

丁守中敗訴：選舉結果不公？探討台灣人的選舉權利

去年台北市長選舉，丁守中以3000票之差落敗。他認為「選舉中有10多萬人一邊看著手機看著開票結果、一邊在投票」造成選舉不公，因此在選舉結束後提起「選舉無效」訴訟，兩日前法院判決丁敗訴。 不少人揶揄丁輸不起還去提告、浪費司法資源，但你知道法院是怎麼判的嗎？

閱讀全文
律師談吉他2026-09-29

保險與離婚財產分配：你該知道的重要事項

最近事務所接了越來越多離婚案件，不知道該開心還是難過… 在離婚財產分配的案件中，我發現很多案件都牽扯到「保險」到底能不能拿來分。 有些保險會有高額的保單價值準備金，有些還比當事人銀行的存款還多，這種時候到底能不能分，就大大影響當事人的權利。

閱讀全文
律師談吉他2026-09-11

回歸平等：同性婚姻合法化與反對理由的探討

今天大法官釋字第748號施行法在立法院進行最終表決，在觀看表決直播的過程中，我看到幾種似是而非的反對理由。如果你們也曾用相同的理由反對，希望你們能夠看看，為什麼我覺得這樣不對。

閱讀全文
喆律法律事務所

從個人到企業，從諮詢到訴訟，72位律師、6個據點，守護台灣每一個需要法律保護的人。

聯絡我們

  • 02-2760-6180
  • service@zhelu.tw
  • 台北市松山區復興北路167號9樓之1（三信大樓）

線上諮詢

加入喆律 LINE 官方帳號，線上免費法律諮詢。

LINE 免費諮詢

© 2026 喆律法律事務所 All Rights Reserved.

Facebook