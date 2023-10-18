還女性孕產自主權！淺談優生保健法之修法.

【配偶同意權的刪除象徵還給孕婦身體自主權】

雖然修正草案尚未公布，最後草案結果如何並不清楚，但對於國民健康署是站在刪除配偶同意權的立場這一點，是值得讚賞的。有很多反對意見的人士，認為懷孕夫妻雙方共同的結晶，如何決定應夫妻雙方共同決定，如果配偶同意權被刪除，除了當下配偶的參與權被剝奪，日後扶養這個子女的權利也會被剝奪，所以不應該刪除此同意權。 但按照優生保健法第1條第1項的規定，配偶的參與權並不是優生保健法所關注的對象，「母子健康」以及「家庭幸福」才是要優先考慮的。既然孕婦沒有生育的意願，且已經能證明生育將影響心理健康或家庭生活，那其實就可以預知如果因為配偶不同意流產而要求生下來，應該也達不到家庭幸福的目標。所以既然如此，不如就更著重在孕婦的想法，透過刪除配偶同意權來維護孕婦的身體自主權，才是好的方法。