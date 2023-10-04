律師帶你看法庭上的說書大賽.

【只是房東房客：法庭上的說書大賽】
法庭中的攻防並沒有總是像歐美律師劇當中演的刺激犀利，有時候法庭就像是被各種職業耽誤的說書人的舞台，想像力是你的超能力。書若說的好，訴訟沒煩惱；有時候也有一些雖然說得精采，但不獲法官青睞的案例，今天小編就來帶大家看看因為對方外遇要請求離婚、精神賠償的案件中，法官不採信的例子，如果以後大家有需要，請不要用這些藉口：
【高等法院臺中分院95年度家上字第6號判決：分租房間】
上訴人主張為了要增加收入，將房間租給某林姓女子，與該名女子的頻繁通話是因為要和該名女子討論租房事宜。但法院認為，上訴人與林姓女子在25天左右中約有25通的電話，且多數多在夜間，不採信上訴人的主張。各位，有沒有一種既視感，有沒有？有沒有？
【新北地院民事判決109年度簡上字第248號：同房不同床】
上訴人主張他跟L外宿旅館是因為演唱會結束太晚，沒車北上，才會同宿於旅館。雖然同房，但是不同床，沒有肢體接觸。法院認為到外縣市單獨過夜、約會已經逾越普通男女正常互動方式。
【新北地院民事判決102年度婚字第202號：只是乾妹妹】
被告主張李姓女子與他是乾哥哥和乾妹妹的關係，而被告曾到李姓女子家住一個禮拜多，是因為李姓女子腳受傷，被告載她到醫院換藥。法院依前述行為認定被告與李姓女子有曖昧關係。
【高等法院民事判決109年度家上字第111號：我想不起來了】
被上訴人主張對造與P同居在外、裸體共眠，並請求離婚跟精神賠償。對造主張自己與別人合照時本來就會搭肩貼臉，沒有什麼特別親密的意思，也因為喝太醉想不起來為何與P裸體共眠，跟P只是普通朋友。法院當然不信一起裸體睡覺只是普通朋友。
【臺中地院民事判決109年度訴字第966號：到汽車旅館討論論文】
被告主張他只是在汽車旅館裡面跟A討論論文，並沒有任何親密的行為。法院認為，要討論論文就去研究室、辦公室、圖書館，到汽車旅館��顯然是有較親密的男女往來關係。
以上只是無數裁判中之五，小編也有找到到汽車旅館借錢的（臺中地院民事判決109年度訴字第3224號）、牽手擁抱是只是在玩（臺南地院民事判決109年度訴字第906號），我們事務所也有處理過主張鹹濕對話是在構思情色小說的。編故事的能力唯有人類可以超過人類，希望大家都不會遇到要編故事的那天！