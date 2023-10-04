律師帶你看法庭上的說書大賽.

【臺中地院民事判決109年度訴字第966號：到汽車旅館討論論文】

被告主張他只是在汽車旅館裡面跟A討論論文，並沒有任何親密的行為。法院認為，要討論論文就去研究室、辦公室、圖書館，到汽車旅館��顯然是有較親密的男女往來關係。

以上只是無數裁判中之五，小編也有找到到汽車旅館借錢的（臺中地院民事判決109年度訴字第3224號）、牽手擁抱是只是在玩（臺南地院民事判決109年度訴字第906號），我們事務所也有處理過主張鹹濕對話是在構思情色小說的。編故事的能力唯有人類可以超過人類，希望大家都不會遇到要編故事的那天！