「夫妻是緣兒女是債」 可不可以回頭找爸媽要錢？

歡迎來到成年人的世界，你終於辛苦的自己把自己養大了，小時候，爸爸說要出門捕魚後就一直都沒回來，媽媽說要出門買菜後，就像你遇到的那個人，說要去洗澡、卻洗了一輩子都不見人影。咦？依照法律規定，父母對未成年子女有扶養義務，那成年的我，可不可以替未成年的我回頭向爸媽給付那些一直沒有付的扶養費呢？

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