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近日武漢肺炎疫情嚴峻，政府如臨大敵地取消許多大型群聚活動，並宣布更嚴格的防疫策略，人民也戰戰競競地多消毒、勤洗手、口罩帶好帶滿。防疫生活中的必需品—口罩，是送給親朋好友最實用的禮物，但送口罩合法嗎？
林男懷疑妻子A女與張男通姦，但又苦於找不到證據，靈機一動申請line帳號，並將帳號以A女的名字命名，偽裝成A女加張男為好友，從聊天中得知張男女兒患有糖尿病、張男的性生活與家庭等個人資料，並以取得的部分資料對張男提出侵害配偶權的侵權行為損害賠償告訴，不料被張男與其女兒告訴違反個資法，林男的行為是不是有違反個資法呢？
歡迎來到成年人的世界，你終於辛苦的自己把自己養大了，小時候，爸爸說要出門捕魚後就一直都沒回來，媽媽說要出門買菜後，就像你遇到的那個人，說要去洗澡、卻洗了一輩子都不見人影。咦？依照法律規定，父母對未成年子女有扶養義務，那成年的我，可不可以替未成年的我回頭向爸媽給付那些一直沒有付的扶養費呢？
嘉義地方法院日前有一件判決的事實是這樣的（臺灣嘉義地方法院刑事判決109年度侵訴字第18號）：
被告至女友家拜訪，後與女友一家人、包含女友的表姊等睡在同一張床，被告半夜用手觸碰屁股、對表姊指侵，因表姊感到羞恥、怕不被其他同床家人相信，便不敢呼救。後表姊離開房間至廁所外傳LINE向朋友求助，被告跟上並按壓表姊頭部、示意表姊幫他口交，表姊表示不願意、不然用手幫被告等。後經檢察官起訴被告後，法院判決被告無罪。
日前Dcard上有一名網友表示要將自己的小孩出養給堂哥，因為堂哥家中的教養環境及經濟狀況等都較好，決定忍痛出養。這個決定情感上實屬困難，相反的，在法律上的程序其實相對容易。今天我們先不釐清如何終止階級複製這太困難，我們來釐清一下「近親收養」到底怎麼收吧！
行政院3月25日時通過「勞工職業災害保險及保護法（下稱職災保險法）」，將規定在勞工保險條例當中的「職業災害」拉出來單獨立法，這將會關係到眾勞工們的重要權益，拉出來單獨立法後對勞工們有什麼影響呢？
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