綠帽男冒名加Line探隱私 挨告判賠--律師告訴你箇中原由.

【這樣合理嗎？個資法的適用範圍應限縮於「作假目的就是為了取得個資」】

依個資法第2條，個人資料的定義是指姓名、生日、身分證字號、特徵、婚姻、家庭、教育、職業、聯絡方式、財務情況、社會活動及其他得以直接或間接方式識別該個人的資料，也就是說個資範圍包山包海，生活中一不小心就會蒐集到他人的個資。 但是違反個資法是需要負刑事責任，所以我們認為應該限縮為假扮身分與蒐集資料間有因果關聯才會違反個資法，也就是說「作假的目的就是為了取得相關個資」才會是個資法要處罰的範圍。 以本案來說，林男假扮成A女的目的是為了蒐集A女與張男通姦的證據，那蒐集到兩人間互動的資料就是個資法所保護的範圍，但是張男女兒的病情與假扮的目的無關，所以就這方面，不應以個資法處罰，以避免民眾動輒得咎，時時害怕自己違反個資法，而不敢敞開心胸和朋友暢聊了。