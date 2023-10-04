疫情又起，想送親友口罩顆以嗎？.

【疫情又起，我想送親朋好友口罩可不可以？】
近日武漢肺炎疫情嚴峻，政府如臨大敵地取消許多大型群聚活動，並宣布更嚴格的防疫策略，人民也戰戰競競地多消毒、勤洗手、口罩帶好帶滿。防疫生活中的必需品—口罩，是送給親朋好友最實用的禮物，但送口罩合法嗎？
【非醫用口罩民眾可以自由買賣贈送，醫用口罩不行】
如果口罩是非醫療用，像是紙口罩、海綿口罩、棉布口罩與活性碳口罩等一般口罩，民眾可以自由買賣贈送。但如果是一般醫療口罩或外科手術口罩，則是屬於藥事法13條所稱的醫療器材，依照醫療器材管理辦法的分級，一般醫療口罩是屬於低風險性的第一等級產品，為執行手術程序（Surgical procedure）而穿戴之外科手術衣及面（口）罩屬中風險性的第二等級，不管是哪一個等級的醫療器材，都必須有藥商許可執照才可以買賣。 在贈送方面，醫用口罩固然可以做為贈品贈送，但依照藥事法與藥物樣品贈品管理辦法，贈送的對象要是各級衛生醫療機構、醫院診所或救濟機構作為慈善事業使用，不能直接贈送給一般民眾，也就是說民眾贈送親朋好友口罩其實是違法的行為，但這樣合理嗎？
【建議應該放寬低風險性醫材販售與贈與的限制】
依藥事法第13條規定，醫療器材指是用於診斷、治療、減輕、直接預防人類疾病、調節生育，或足以影響人類身體結構及機能，且非以藥理、免疫或代謝方法作用於人體，以達成其主要功能之儀器、器械、用具、物質、軟體、體外試 劑及其相關物品。 醫療器材不同於一般商品，國家基於人民身體健康與使用醫材的安全，而對於販售與贈與醫療器材的資格有一定的管控無可厚非。目前醫療器材是依產品風險程度採分類分級管理，高風險性的第三級醫材(例如：乳房植入物、冠狀動脈血管支架)與中風險性的第二級醫材(�例如：日戴型或日拋型隱形眼鏡、血糖機)的販賣或贈與，因為使用上較需要專業的解說，如有疑難，藥商可以當面示範。 但低風險性的第一等級醫材，例如一般醫用口罩、紗布、OK繃、棉花棒、機械式輪椅、機械式助行器，對於使用諮詢的需求較低，其實不需要一定必須要有藥商許可執照才能販售或贈送，建議在不宣稱療效的情形下，將第一等級醫材排除藥事法13條定義，可以任意販售與贈與，讓民眾在購買與送人時更加方便。