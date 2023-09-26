「夫妻是緣兒女是債」 可不可以回頭找爸媽要錢？.

【讓我們繼續看下去：靜待未來法院發展】

小編已經找到要把判決書系統翻過來了，但可惜這種案件的判決數量並不多。在小編群的討論時，也有人認為，出來混就是要還的，既然當時父母或其中一方沒盡扶養義務，成年後的我請求相當於扶養費的不當得利也是應該的，況且，我該去學校念書時沒去念書，要自己打工養活自己，真的不是「損害」嗎？但這與上述新北地院的見解並不同，而上述高等法院的見解也沒有再進一步探討這個問題，只好讓我們繼續看下去～

註1： 第 179 條 無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同。