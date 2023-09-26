越想越不對勁！律師論強制性交罪的「積極同意」.

【重點真的是在YES MEANS YES的立法模式嗎？】

採取這種立法模式，絕對不是代表性侵的案件會日漸減少，而只是更凸顯出人們之間發生性關係應該完全基於尊重之上。更重要的應該是，想要發生性關係的人應該要理解到你自己想爽別人不一定想跟你爽、進而應該去取得對方的同意；而不想發生性關係的人，也應該肯定自己是性的主體，把話說明白不要曖昧，否則曖昧可能真的會讓人受盡委屈。