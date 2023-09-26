越想越不對勁！律師論強制性交罪的「積極同意」.

【沒說不要，但也沒說要，到底是要還是不要？】
嘉義地方法院日前有一件判決的事實是這樣的（臺灣嘉義地方法院刑事判決109年度侵訴字第18號）： 被告至女友家拜訪，後與女友一家人、包含女友的表姊等睡在同一張床，被告半夜用手觸碰屁股、對表姊指侵，因表姊感到羞恥、怕不被其他同床家人相信，便不敢呼救。後表姊離開房間至廁所外傳LINE向朋友求助，被告跟上並按壓表姊頭部、示意表姊幫他口交，表姊表示不願意、不然用手幫被告等。後經檢察官起訴被告後，法院判決被告無罪。 法院認為：若被告是強制性交、有使用強制手段，則同床的人應該會被驚醒，又於廁所外期間，被告按壓表姊頭部後無繼續壓，並不屬於刑法上的強制手段，且表姊究竟是因為廁所外距離外婆房間很近怕吵醒外婆所以不要，或者是真的不要，有待查明。表姊並沒有施以反制等手段表示不要的意願，被告是否有強制性交犯意，並不明確，基於罪疑唯輕原則，被告無罪。 在上面的案例當中，被告是否真的犯下強制性交呢？這裡可能牽涉到刑法的強制性交罪是否要採「積極同意」的判斷有關：
【YES MEANS YES】
積極同意指的是，只有明確的對於是否要發生性行為明確的說「好（包含語言上、肢體上等）」，才是好。如果沒有得到明確的好，就會有違犯刑法上強制性交罪（俗稱性侵）的問題。目前採積極同意的國家有：英國、加拿大、瑞典等國家。 目前臺灣的刑法尚未採取積極同意的模式，也就是說，當這個案件的被害人並沒有說好、但也沒有說不好的情況下，如同上面在嘉義發生的案件，加害人是有可能會被判無罪的；若我國是採取積極同意的立法模式，則既然上面的表姊沒有說「好」、且也沒有動作明示被告「好」，那當然就會構成強制性交。
【YES MEANS YES的立法模式會不會讓「『事後』反悔的人」跑去告對放強制性交呢？】
人生就是充滿一練串的後悔，有時後悔做太多、有時後悔做太少（菸）。反對積極同意立法模式的人時常會有這種疑惑，但即使是採積極同意的立法模式，舉證責任仍會落在原告上，原告仍必須主張自己發生性行為的「當下」不願意發生性行為。只要沒有舉證成功，被告仍然是會被判決無罪的。
【重點真的是在YES MEANS YES的立法模式嗎？】
採取這種立法模式，絕對不是代表性侵的案件會日漸減少，而只是更凸顯出人們之間發生性關係應該完全基於尊重之上。更重要的應該是，想要發生性關係的人應該要理解到你自己想爽別人不一定想跟你爽、進而應該去取得對方的同意；而不想發生性關係的人，也應該肯定自己是性的主體，把話說明白不要曖昧，否則曖昧可能真的會讓人受盡委屈。