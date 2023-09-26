５分鐘讓你了解近親收養條件與程序！.

【什麼樣的血緣關係不可以收養（民法第1073-1條）？】

直系血親間不可以收養：比如，爸爸收女兒、阿嬤收孫子，不行！

直系姻親不可以收養，除非是收養配偶的小孩：比如，我阿嬤的第二春（不是我血緣上的阿公）要收養我，不行！

旁系血親在六親等以內及旁系姻親在五親等以內，輩分不相當者，不行！這裡有兩個問題：「親等」、「輩分不相當」？りしれ供……？

「親等」的算法就是，從你自己開始往上算到共同長輩、再往下算到那個人，就是你們之間的親等，我知道聽起來很模糊，舉例來說：我跟舅舅是幾親等？請想像一幅家庭關係圖，我上面是媽媽、媽媽上面是阿嬤（我們的共同長輩）、再往下算到舅舅，舅舅就是我的旁系血親三親等（只有爸媽、阿公阿嬤、曾祖父祖母才是直系血親，其他通通是旁系血親）。 而什麼叫作「輩分不相當」呢？俗話說長幼有序，只能輩分大的去收養輩分小的，不可逆倫（？）的意思。所以如果是輩分小的去收養輩分大的就是「不相當」。