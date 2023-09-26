５分鐘讓你了解近親收養條件與程序！.

【出養！階級複製到我為止！BUT HOW?】
日前Dcard上有一名網友表示要將自己的小孩出養給堂哥，因為堂哥家中的教養環境及經濟狀況等都較好，決定忍痛出養。這個決定情感上實屬困難，相反的，在法律上的程序其實相對容易。今天我們先不釐清如何終止階級複製這太困難，我們來釐清一下「近親收養」到底怎麼收吧！
【近親收養是什麼？】
就是字面上的意思，有血緣關係的收養（另外還有「沒有血緣關係的收養」以及「繼親收養」，後者指的是收養先生或太太一方的子女）。
【什麼樣的血緣關係不可以收養（民法第1073-1條）？】
直系血親間不可以收養：比如，爸爸收女兒、阿嬤收孫子，不行！
直系姻親不可以收養，除非是收養配偶的小孩：比如，我阿嬤的第二春（不是我血緣上的阿公）要收養我，不行！
旁系血親在六親等以內及旁系姻親在五親等以內，輩分不相當者，不行！這裡有兩個問題：「親等」、「輩分不相當」？りしれ供……？
「親等」的算法就是，從你自己開始往上算到共同長輩、再往下算到那個人，就是你們之間的親等，我知道聽起來很模糊，舉例來說：我跟舅舅是幾親等？請想像一幅家庭關係圖，我上面是媽媽、媽媽上面是阿嬤（我們的共同長輩）、再往下算到舅舅，舅舅就是我的旁系血親三親等（只有爸媽、阿公阿嬤、曾祖父祖母才是直系血親，其他通通是旁系血親）。 而什麼叫作「輩分不相當」呢？俗話說長幼有序，只能輩分大的去收養輩分小的，不可逆倫（？）的意思。所以如果是輩分小的去收養輩分大的就是「不相當」。
【還有什麼狀況要注意的呢？】
收養人跟被收養人年紀要大於20（民法第1073條）。
夫妻收養必須要一起收養，不可以只有先生或太太收養（民法第1074條）。
不可以同時被不同人收養（民法第1075條）。
若是先生或太太某一方被收養，要得到另外一方的同意（民法第1076條）。
收養別人的子女要得到該子女的父母同意（民法第1076-1條）。
【符合一切條件後，要怎麼收養呢？】
並不是通過上面的條件之後就可以直搗戶政機關作收養登記。因為收養這件事情事關重大，必須要經過法院審核。所以收養人與被收養人必須在作成收養契約後（可在網路上下載），拿著這份契約到法院聲請認可（民法第1079條），法院認可之後，再到戶政機關收養登記才算完成收養！