起來！不願做社畜的人們！律師告訴你職業災害單獨立法的影響！.

【啊如果我是雇主，不就很雖？賠很大？】

草案若通過之後，每個員工要多付的錢大約是一罐保特瓶可樂到一杯seven大熱拿不等（25元-55元左右啦）。

勞工一直都是台灣社會當中很重要的支柱，勞工保險問題也無所不在，這次令人難過至極的0402太魯閣號事件也會牽涉到日後職業災害賠償的問題，希望勞工可以因為這次草案通過後權益更受保障，也希望受太魯閣號事件影響的所有人，逝者安息、生者平安。