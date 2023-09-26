起來！不願做社畜的人們！律師告訴你職業災害單獨立法的影響！.

【勞工們！職業災害單獨立法！】
行政院3月25日時通過「勞工職業災害保險及保護法（下稱職災保險法）」，將規定在勞工保險條例當中的「職業災害」拉出來單獨立法，這將會關係到眾勞工們的重要權益，拉出來單獨立法後對勞工們有什麼影響呢？
【全面強制納保，通通給我保起來！】
過去在勞工保險條例當中只有規定五人以上的事業或產業等的雇主才強制納保，但職災保險法規定，現在無論規模大小，只要有人的公司，都要幫員工保職業災害保險，且從到職首日就要保！
【投保金資upup、給付保障upup】
過去投保薪資下限是11100、上限是45800；這次草案當中的上限改為最低薪資24000、上限是72800。主要的影響族群是薪資最低限以及最高限的人，最低限的人在最嚴重失能給付可以比以前多領77萬（共144萬）、死亡給付則是多領58萬（共108萬）；最高限的人在最嚴重失能給付比以前多領162萬（共436萬）、死亡給付則是多領121萬（共327萬）。而傷病給付則對大家都保障都有提升，從過往第一年薪資7成、第二年薪資5成，改成兩年都是7成。
【若雇主沒有幫你保職業災害保險、你也沒有其他社會保險，那怎麼辦？】
依照草案的第81條，還是可以跟勞動部勞工保險局申請失能補助或死亡補助，不會沒錢可拿。
【遺屬年金改為依照平均投保薪資50%】
因為過去的計算公式以薪資計算，若年資較低者，只能請領基本保障金額，現今則一律改為依照投保薪資50%。讓年資較低者發生遺憾的職業災害時，遺屬可以領到比過去多的保險金。
【我只是個臨時工，也可以保職業災害保險嗎？】
可以可以，草案當中說明，即便只是臨時且短暫雇用勞工，仍然有工作安全保障的需求，所以也可以請雇主幫你保職業災害保險！政府也有打算針對這些短暫受雇的勞工提供簡便加保措施（比如：便利商店ibon等等就可加保，台灣便利商店真強大～）
【啊如果我是雇主，不就很雖？賠很大？】
草案若通過之後，每個員工要多付的錢大約是一罐保特瓶可樂到一杯seven大熱拿不等（25元-55元左右啦）。
勞工一直都是台灣社會當中很重要的支柱，勞工保險問題也無所不在，這次令人難過至極的0402太魯閣號事件也會牽涉到日後職業災害賠償的問題，希望勞工可以因為這次草案通過後權益更受保障，也希望受太魯閣號事件影響的所有人，逝者安息、生者平安。