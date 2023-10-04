好心被雷親！幫人CPR反挨告 律師告訴你.

【在緊急避難過當的情況下，急救者只能減刑或免刑，仍須負責】

「緊急避難」指的是不處罰因為避免自己或他人生命、身體、自由、財產的緊急危難，而出於不得已的行為。但如果這樣不得已的行為侵害的利益(例如：生命)是比要保護的利益(例如：身體)還要優越的話，則不能主張緊急避難，而免於處罰，只能夠依避難過當，減輕或免除刑責。 所以需要注意的是，雖然急救能夠在黃金時間搶救患者，法律規定也十分鼓勵急救行為，但施救者必須學過醫療相關CPR 急救程序，依循正確的程序來為病患急救，否則如果因為急救行為，而造成病患死亡，可能會因為沒有辦法主張緊急避難，而需為病患死亡結果負責。