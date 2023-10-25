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房地合一稅2016年1月1日上路，從導致稅負偏低的土地與房屋分離課稅，轉變為合併課稅，希望讓房市更加健全，達成實踐居住正義的目標。但賣房有賺錢就要繳45%的稅額嗎？並不是這樣的。下面簡單介紹房地合一稅的計算方式與如何節稅。
日前有間珠寶店標榜店內的商品「林志玲都包店」，使店內客人絡繹不絕，當然品項也是要價不菲。事後查證店內所賣的珠寶卻是以假亂真、價值低廉的贗品，這部分也受到法律應有的制裁。令人好奇的是，如果沒有贗品問題，單純以這種「林志玲都包店」的誇大廣告手法，在法律上會有什麼樣的問題呢？
微冷的早晨，為了要在九點前順利抵達公司打卡，西裝革履的上班族們行色匆匆地從捷運站魚貫而出。九點鐘一到，才拔腿狂奔進入公司的員工只能扼腕自己沒有跑快一點，以「遲到」作為一天上班的開始，還有可能被扣一大筆錢，心情好鬱卒。
但公司扣錢的舉動是合法的嗎？
新聞報導中有名男子撕毀13萬的鈔票，被依據「妨害國幣懲治條例」當中的「損毀��幣券罪」，判處罰金13萬5千元，這樣一來一往總共損失26萬多，真是不划算～但是，如果不是故意破壞貨幣的話，其實有機會把錢兌換回來的喔！
近日有一份警政署版本的道路交通管理處罰條例(下稱道交條例)修正草案引起公眾注意。關於其中第7條之1的修正，內容約有兩個重點，分別為：1.修正後關於臨停、不服交警指揮、開車不禮讓行人或是闖紅燈等較輕微的交通案件「不開放」民眾檢舉；2.對於同一車輛違反同一條項款的駕駛行為，六分鐘內檢舉以一次為限。可以看得出來，修法的立場是「減少人民對輕案的檢舉，重案的檢舉仍維持」。就此正負評價兩極，值得我們用路人討論。
幾年前新竹有名男子搭火車，但因為不知道已經到了終點站時而沒有下車，列車離開月台後這名男子才被發現司機發現，司機便指示男子走回月台的路線。不過這名男子並沒有逃過一劫，因為被發現後他沿著鐵軌準備走回月台時，不幸被自強號列車撞上導致嚴重受傷，因此提告台鐵要求賠償，而最近判決出爐。
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