沒喝酒卻被測出酒駕　律師教你這樣做.

【明明沒有喝酒，卻被測出酒駕怎麼辦？】
酒駕測試設備可能發生測不準的情形，一名謬姓男子駕車時被測出酒測值高達0.47毫克，有酒駕的嫌疑，繆男覺得很無辜、自己明明沒喝酒，隔天自行去醫院抽血檢驗，結果真的沒有驗出酒精反應。遇到酒測設備有誤，不服酒測值認定時該怎麼辦呢？
【如何判斷是否酒駕？酒駕有什麼罰則？】
有沒有喝酒可以檢測呼氣或血液中的酒精濃度，並以生理平衡測試來輔助判斷駕駛人是不是能夠安全駕駛。酒駕相關罰則依被測出酒精濃度的高低，分別規定在刑法與道路交通處罰條例。在刑事罰的部分，如果吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上或血液中酒精濃度達0.05％以上，處2年以下有期徒刑，得併科20萬以下罰金。如果因為酒駕，使人重傷會處1年以上7年以下有期徒刑。使人死亡會處3年以上10年以下有期徒刑。
在行政罰部分，如果吐氣所含酒精濃度達每公升0.15毫克以上或血液中酒精濃度達0.03％以上。機車駕駛人處一萬五千元以上九萬元以下罰鍰，汽車駕駛人處新臺幣三萬元以上十二萬元以下罰鍰，並吊扣駕照1至2年。
【不服被測出的酒測值要怎麼辦呢？】
依《違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則》規定，在沒有明顯異常情形下，實施酒精測試儀器檢測成功後，不論有無超過規定標準，不得實施第二次檢測，所以無法要求員警進行多次測試。 民眾可以儘快自行到醫院再檢驗一次，保留醫院的檢驗報告做為證據，像是這個例子，醫院認為前一天酒測值非常高，但在隔天完全無酒精驗出的狀況，機率非常低，因為體內酒精不可能這麼快完全代謝。
檢察官偵查時，謬男就是以此做為證據，說明自己並沒有喝酒，於是檢察官請繆男在偵查庭中進行實測，喝完酒14小時後再到醫院抽血，酒測值仍達0.37，發現關鍵是酒測儀未歸零導致誤判，因此給予不起訴處分。
所以如果對於警方測到的酒測值有疑義，應該盡快到醫院再採檢一次，在檢察官偵查或是法院審判時，可以用醫院的採檢結果來證明是酒測儀器產生錯誤，保障自己的權益。