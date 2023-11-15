沒喝酒卻被測出酒駕　律師教你這樣做.

【如何判斷是否酒駕？酒駕有什麼罰則？】

有沒有喝酒可以檢測呼氣或血液中的酒精濃度，並以生理平衡測試來輔助判斷駕駛人是不是能夠安全駕駛。酒駕相關罰則依被測出酒精濃度的高低，分別規定在刑法與道路交通處罰條例。在刑事罰的部分，如果吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上或血液中酒精濃度達0.05％以上，處2年以下有期徒刑，得併科20萬以下罰金。如果因為酒駕，使人重傷會處1年以上7年以下有期徒刑。使人死亡會處3年以上10年以下有期徒刑。

在行政罰部分，如果吐氣所含酒精濃度達每公升0.15毫克以上或血液中酒精濃度達0.03％以上。機車駕駛人處一萬五千元以上九萬元以下罰鍰，汽車駕駛人處新臺幣三萬元以上十二萬元以下罰鍰，並吊扣駕照1至2年。