私賣口罩違法！？只有藥商可以賣！.

【藥商還是可以送口罩的】

其實法規規定“送”口罩也是有限制的，除了只有販賣商與製造商可以送口罩外，贈送對象也只能是衛生醫療機構、醫院診所或救濟機構並且作為慈善事業使用而已（藥物樣品贈品管理辦法第3條）。 但是衛福部經過協調後，對於口罩這種沒有使用上風險，且也不須專業人員操作的的醫療器材，只要已經過核准登記且沒有不良的情形，販賣商與製造商可以作為行銷活動的贈品而送出，以維護消費者的權益（107 年 5 月 17 日衛生福利部衛授食字第 1079013054 號函復：「有關醫療器材之贈送，如係合法之醫療器材販賣業者以行銷推廣為目的，於登記處所將已核准之醫療器材無償提供民眾，在未影響消費者健康安全，且非提供不良醫療器材、違法產品、僅供專業人員操作或需經醫事人員指示評估之醫療器材之前提下，尚無違反藥事法規定。」）。