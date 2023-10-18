私賣口罩違法！？只有藥商可以賣！.

【誰可以賣口罩？只有藥商可以賣！】
台灣憑藉良好的因應措施，在全球疫情蔓延的情況下得以免受波及。其中不可忽視的一環就是健全的口罩生產系統，所以現在台灣的口罩是唾手可得醫療資源，也因此市面上有了各種不同顏色的口罩，來滿足大眾的喜好，甚至成為大家送禮的選擇，但你知道嗎？若不是販賣商以及製造商，送口罩可是違法的！
【一般民眾販賣或贈送口罩是違法的！】
就醫療器材，法規規定一般民眾是不得販售的，只有經許可獲有執照的販賣商以及製造商才可以販賣或贈送。而口罩也有分類，如果只是一般的布口罩等非醫用口罩，一般民眾則是可以販售或贈送的；而如果是醫療用口罩，屬於藥事法第13條所規範的醫療器材，一般民眾販賣或贈送會有相關法律責任。
【販賣商與製造商才可以販售口罩】
那麼誰才可以“賣”口罩呢？按照醫療器材管理法的規定，只有醫材的販賣商以及製造商才可以販賣口罩。販賣商販賣醫療器材��，須經過縣市主管機關核准登記取得販賣許可執照後，才可以買賣（醫療器材管理法第13條第2項）。而製造商就自製的醫療器材，只要完成登錄或經核准，就可以販售，不須另外請領醫療器材販賣業許可執照（醫療器材管理法第14條第1項、第25條1項）。
【藥商還是可以送口罩的】
其實法規規定“送”口罩也是有限制的，除了只有販賣商與製造商可以送口罩外，贈送對象也只能是衛生醫療機構、醫院診所或救濟機構並且作為慈善事業使用而已（藥物樣品贈品管理辦法第3條）。 但是衛福部經過協調後，對於口罩這種沒有使用上風險，且也不須專業人員操作的的醫療器材，只要已經過核准登記且沒有不良的情形，販賣商與製造商可以作為行銷活動的贈品而送出，以維護消費者的權益（107 年 5 月 17 日衛生福利部衛授食字第 1079013054 號函復：「有關醫療器材之贈送，如係合法之醫療器材販賣業者以行銷推廣為目的，於登記處所將已核准之醫療器材無償提供民眾，在未影響消費者健康安全，且非提供不良醫療器材、違法產品、僅供專業人員操作或需經醫事人員指示評估之醫療器材之前提下，尚無違反藥事法規定。」）。
【擅自賣口罩、送口罩是違法的，只是不抓】
雖然疫情期間，大家都很需要口罩，如果你不是藥商，想要賣口罩賺錢、送口罩搏感情，還是不要太張揚得好，以免到時被罰，荷包大失血～