因言獲罪！？民主國家可以批評政府嗎？.

【必須有「侮辱」的行為與意圖，才會成立侮辱公署罪】

覺得政府政績很差不能罵嗎？只要罵政府機關就會有罪嗎？罵政府機關是不是有罪，首先必須看罵的人是不是有「侮辱」的行為與意圖。 「侮辱」指的是沒有指出具體事實，而抽象、公然的嘲笑與叫罵，台灣是一個民主法治國家，應該容許多元的聲音存在，不應該輕易地扼殺人民對政府施政自由討論與評論的空間，對人民的言論自由給予最大限度的保障，所以必須是沒有對於政府機關提出具體指摘，指出公權力如何施行不當，而是僅以抽象侮辱性言詞貶損政府機關或公務員尊嚴，才會成立侮辱公署罪。

舉例來說，罵政府「幹你娘」、「幹你祖公媽」這些日常生活十分常見，用來貶抑別人社會性評價的粗鄙用語，貶低機關的地位及尊嚴，�使機關難堪並貶損社會評價，就有可能成立侮辱公署罪。但如果只是因為評論通傳會不給中天換照，是介入新聞播製內容、干預新聞自由，而到通傳會門口抗議，具體的表達對政府機關施政的不滿，則不會構成侮辱公署罪。

即使刑法上有侮辱公署罪大家也不必太過害怕，實務上該罪成立的機會頗低，不需要認為只要罵政府就會被抓去關。公署是為了人民而存在，監督政府施政本來就是天經地義，當人民越關心國家的所作所為，提供意見討論施政可以改進的空間，國家才有更進步的可能。