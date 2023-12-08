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之前有教過大家，如果目擊了重大動保案件該怎麼找誰報案、怎麼作證，但我發現如果不是重大動保案件，而是「一般動保案件」實際上可能會遇到警察和動保處之間，有權責不明或是不積極處理的困境，所以這次要特別和大家討論這部分。
上一次里長選舉時，桃園有位里長候選人邀請好幾位親友把戶籍遷到選區內，以取得投票資格，之後這名候選人也順利當選。但後來經桃園地檢署調查，認為這名劉姓候選人與親友，虛偽遷徙戶籍投票的行為已經觸犯妨害投票罪而把他們起訴，日前經過地院、高院判決皆認為這名里長當選無效，而且這些假遷戶籍的人也面臨了刑責。
近日有警察騙取搜索票的案件宣判，其中涉案警員調查一有關圖利容留猥褻罪案件。為達績效，涉案警員以舊案照片以及不實文書等資料呈報，騙取彰化地檢的檢察官向彰化地院聲請核發搜索票，進而搜索取得相關證據。
事後被查出有上面不實的資料後，該警員被處以使公務員登載不實之文書罪，處有期徒刑一年，緩刑兩年，並於六個月內向公庫支付新臺幣七萬五千元。其中法律問題值得我們關注。
首先要先分清楚，目前有破產可能的是「勞保」而不是勞退。
勞保的全名叫做「勞工保險」，由勞工負擔20%、雇主負擔70%、政府負擔10%的保費，也就是平常大家薪資繳的「勞保費」，是一種社會保險制度。勞保中的「老年給付」勞工保險除了老年給付，還有提供傷病給付、職災給付等請領類別。
孫安佐兩年前在美國對同學說出要掃射校園、並在寄宿家庭被搜出手槍零件與子彈，因而被美國法院判決成立「恐怖威脅罪」與「非法持有彈藥罪」，服刑238日後返回台灣；然而士林地檢署在今年8月對於搜出手槍零件這部分，認為孫安佐涉犯「製造手槍未遂罪」，而將孫安佐起訴。
研擬了許久，終於在日前（109年7月22日）由立法院三讀通過了《國民法官法》，將會在2023年開始施行，以下跟大家一起來看看這部新的法規。
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