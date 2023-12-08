選舉找人當「幽靈人口」 當選無效！

上一次里長選舉時，桃園有位里長候選人邀請好幾位親友把戶籍遷到選區內，以取得投票資格，之後這名候選人也順利當選。但後來經桃園地檢署調查，認為這名劉姓候選人與親友，虛偽遷徙戶籍投票的行為已經觸犯妨害投票罪而把他們起訴，日前經過地院、高院判決皆認為這名里長當選無效，而且這些假遷戶籍的人也面臨了刑責。

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