選舉找人當「幽靈人口」　當選無效！.

【找親友遷戶籍投票，當選無效！】
上一次里長選舉時，桃園有位里長候選人邀請好幾位親友把戶籍遷到選區內，以取得投票資格，之後這名候選人也順利當選。但後來經桃園地檢署調查，認為這名劉姓候選人與親友，虛偽遷徙戶籍投票的行為已經觸犯妨害投票罪而把他們起訴，日前經過地院、高院判決皆認為這名里長當選無效，而且這些假遷戶籍的人也面臨了刑責。
【為了投票給某人而遷戶籍，刑法會處罰】
根據刑法第146條第2項規定，意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票者，處五年以下有期徒刑。
因此，如果虛偽遷入戶籍，實際上未確實居住，而只是為了符合選罷法要持續居住4個月以上的規定，以達投票予某一候選人的目的，如【有使特定候選人當選之意圖】，就會構成刑法妨害投票罪（最高法院95年度台上字第3657號刑事判決要旨參照）。
【觸犯妨害投票罪，還會當選無效】
同時，依照選罷法第120條規定，假遷戶籍導致觸犯刑法妨害投票罪、或是導致當選票數不實，而有「足認有影響選舉結果之虞」，不問人數之多寡、也不管是否真的有影響選舉結果，只要「有可能」影響選舉結果的公正性，就會構成選罷法該條所說的【當選無效】。
【沒有影響選舉結果，也會被處罰嗎？】
能不能主張，有沒有這幾票都不會影響選舉結果呢？ 答案是：不行！還是會被處罰！
法院判決大多數的見解是認為，利用遷籍方式，虛偽製造投票權，就算只有少少數票，但引進其他選區之人來增加特定候選人的票數，會【導致投票結果未能真正表達選區民意】，違反民主運作和精神。而且使投票發生不正確之結果者，不只是指讓特定候選人之當選或不當選而已，應該還包含得票比率、得票結果不正確的情形在內。（桃園地方法院109年選簡字第1號刑事判決參照）
那能不能主張遷戶籍不是為了投票呢？ 這可能就有機會了。
因為根據妨害投票罪的規定，要「意圖使特定候選人當選」。如果遷戶籍根本不是為了投給某當選人、或是因為有其他的計畫（判決中有出現例如為了學籍、結婚等等原因），那的確有可能會被認為【沒有妨害投票結果的意圖】，而不成立妨害投票罪及當選無效。（高等法院 108 年選上字第 25 號民事判決參照）
不過還是要提醒大家，不要為了投票給某候選人而答應假遷戶籍阿～否則這一票不旦不會讓他當選，還可能當選無效，得不償失啊！
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