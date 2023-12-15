選舉找人當「幽靈人口」　當選無效！.

【沒有影響選舉結果，也會被處罰嗎？】

能不能主張，有沒有這幾票都不會影響選舉結果呢？ 答案是：不行！還是會被處罰！

法院判決大多數的見解是認為，利用遷籍方式，虛偽製造投票權，就算只有少少數票，但引進其他選區之人來增加特定候選人的票數，會【導致投票結果未能真正表達選區民意】，違反民主運作和精神。而且使投票發生不正確之結果者，不只是指讓特定候選人之當選或不當選而已，應該還包含得票比率、得票結果不正確的情形在內。（桃園地方法院109年選簡字第1號刑事判決參照）

那能不能主張遷戶籍不是為了投票呢？ 這可能就有機會了。

因為根據妨害投票罪的規定，要「意圖使特定候選人當選」。如果遷戶籍根本不是為了投給某當選人、或是因為有其他的計畫（判決中有出現例如為了學籍、結婚等等原因），那的確有可能會被認為【沒有妨害投票結果的意圖】，而不成立妨害投票罪及當選無效。（高等法院 108 年選上字第 25 號民事判決參照）

不過還是要提醒大家，不要為了投票給某候選人而答應假遷戶籍阿～否則這一票不旦不會讓他當選，還可能當選無效，得不償失啊！

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