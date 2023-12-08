辣個男人：一段製槍與持有零件的故事.

【孫安佐案─製造手槍與持有手槍零件】
孫安佐兩年前在美國對同學說出要掃射校園、並在寄宿家庭被搜出手槍零件與子彈，因而被美國法院判決成立「恐怖威脅罪」與「非法持有彈藥罪」，服刑238日後返回台灣；然而士林地檢署在今年8月對於搜出手槍零件這部分，認為孫安佐涉犯「製造手槍未遂罪」，而將孫安佐起訴。
【槍砲彈藥管理條例怎麼規定？】
孫安佐目前被檢察官起訴的罪名是《槍炮彈藥刀械管理條例》第7條「未經許可製造手槍」，若成立犯罪刑度是無期徒刑或七年以上有期徒刑，以未遂犯來減刑最少還是可能要面臨三年六個月的有期徒刑。
不過，《槍炮彈藥刀械管理條例》所處罰的犯罪態��樣有很多種，檢察官起訴的法條與法院最後的判決認定不一定會相同。除了製造槍枝，第13條4項還有規定「持有零件」的罪名，若未經許可持有製造手槍的主要組成零件，處六月以上五年以下有期徒刑。
大家發現其中的差別了嗎？ 法官最後若認定是檢察官所起訴的「製造槍枝未遂」，依法仍可以適用我國刑法處理；但是，如果法官最後認定是「持有槍枝零件」，那情勢可就大不相同了，因為持有零件最輕本刑不到三年，依法不適用我國刑法。
【過往法院怎麼認定？】
首先，依照過往法院的見解，所謂「製造」手槍，是指創製、改造、組合、混合、化合等行為，且要行為人主觀上「有製造具有殺傷力槍枝的犯意」，客觀上又未受許可而著手製造，始成立犯罪。（最高法院106年台上字第3624號、最高法院106年台上字第3704號刑事判決參照）
因此，若沒有製造有殺傷力的槍枝的主觀意思，且沒有改造、組合等加工行為，原則上不會構成製造手槍罪。不過，還要再細分持有的是手槍的全部零件還是部份零件。
因為，持有「完整的零件」通常會被認定是持有手槍。 原因在於，手槍可以藉由拆解保存，所以常會看到非法持有管制手槍者，為了躲避查緝，將手槍化整為零。所以，持有完整槍枝零件的人，主觀上認知到該等零件「可以組成可以作用之手槍」，且客觀上該等零件經組合後，確實亦可組成具殺傷力的手槍的話，這個危險性與持有組裝完成具殺傷力的手槍相同，而會成立持有手槍罪；相反地，若單純僅持有槍枝「部分的零件」，僅能構成持有槍枝零件罪。（高等法院103年上訴字第1344號刑事判決參照）
最後，根據新聞報導指出，孫安佐在警詢時表示當時槍枝無法成功組裝，還需要有特殊零件、鑽床鑽洞。因此，倘若本案的證據將來判斷後，孫安佐並沒有製造的意思、也沒有加工的工具與行為，只是持有不完整的部分零件，那僅成立持有手槍零件罪，而且，此罪最輕本刑是三年以下，可能可以不適用我國刑法。
新聞來源：https://today.line.me/tw/v2/article/LpqJ0G