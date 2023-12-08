喆律法律事務所
免費法律諮詢
EN
辣個男人：一段製槍與持有零件的故事.

辣個男人：一段製槍與持有零件的故事

律師談吉他雷皓明律師發佈 2020-10-27更新 2023-12-08
雷皓明律師
雷皓明律師
喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

本文目錄

孫安佐兩年前在美國對同學說出要掃射校園、並在寄宿家庭被搜出手槍零件與子彈，因而被美國法院判決成立「恐怖威脅罪」與「非法持有彈藥罪」，服刑238日後返回台灣；然而士林地檢署在今年8月對於搜出手槍零件這部分，認為孫安佐涉犯「製造手槍未遂罪」，而將孫安佐起訴。

【孫安佐案─製造手槍與持有手槍零件】

孫安佐兩年前在美國對同學說出要掃射校園、並在寄宿家庭被搜出手槍零件與子彈，因而被美國法院判決成立「恐怖威脅罪」與「非法持有彈藥罪」，服刑238日後返回台灣；然而士林地檢署在今年8月對於搜出手槍零件這部分，認為孫安佐涉犯「製造手槍未遂罪」，而將孫安佐起訴。

【為什麼孫安佐在台灣會再次被起訴？】

刑法主要是處罰在我國領域內的犯罪行為，而「在外國的犯罪行為」通常會由外國的法院審判。不過，還是有一些例外情形，例如在外國犯加重詐欺毒品或者依照我國刑法最輕本刑三年以上的罪，除非犯罪地的法律不處罰，不然仍可以適用我國的刑法。

如果在外國的犯罪行為可以適用我國刑法，但是在外國已經被判刑過了，那刑期可不可以折抵？答案是，如果是「同一行為」的話，在外國已經受刑的部分可以折抵。

【槍砲彈藥管理條例怎麼規定？】

孫安佐目前被檢察官起訴的罪名是《槍炮彈藥刀械管理條例》第7條「未經許可製造手槍」，若成立犯罪刑度是無期徒刑或七年以上有期徒刑，以未遂犯來減刑最少還是可能要面臨三年六個月的有期徒刑。

不過，《槍炮彈藥刀械管理條例》所處罰的犯罪態樣有很多種，檢察官起訴的法條與法院最後的判決認定不一定會相同。除了製造槍枝，第13條4項還有規定「持有零件」的罪名，若未經許可持有製造手槍的主要組成零件，處六月以上五年以下有期徒刑。

大家發現其中的差別了嗎？ 法官最後若認定是檢察官所起訴的「製造槍枝未遂」，依法仍可以適用我國刑法處理；但是，如果法官最後認定是「持有槍枝零件」，那情勢可就大不相同了，因為持有零件最輕本刑不到三年，依法不適用我國刑法。

【過往法院怎麼認定？】

首先，依照過往法院的見解，所謂「製造」手槍，是指創製、改造、組合、混合、化合等行為，且要行為人主觀上「有製造具有殺傷力槍枝的犯意」，客觀上又未受許可而著手製造，始成立犯罪。（最高法院106年台上字第3624號、最高法院106年台上字第3704號刑事判決參照）

因此，若沒有製造有殺傷力的槍枝的主觀意思，且沒有改造、組合等加工行為，原則上不會構成製造手槍罪。不過，還要再細分持有的是手槍的全部零件還是部份零件。

因為，持有「完整的零件」通常會被認定是持有手槍。 原因在於，手槍可以藉由拆解保存，所以常會看到非法持有管制手槍者，為了躲避查緝，將手槍化整為零。所以，持有完整槍枝零件的人，主觀上認知到該等零件「可以組成可以作用之手槍」，且客觀上該等零件經組合後，確實亦可組成具殺傷力的手槍的話，這個危險性與持有組裝完成具殺傷力的手槍相同，而會成立持有手槍罪；相反地，若單純僅持有槍枝「部分的零件」，僅能構成持有槍枝零件罪。（高等法院103年上訴字第1344號刑事判決參照）

最後，根據新聞報導指出，孫安佐在警詢時表示當時槍枝無法成功組裝，還需要有特殊零件、鑽床鑽洞。因此，倘若本案的證據將來判斷後，孫安佐並沒有製造的意思、也沒有加工的工具與行為，只是持有不完整的部分零件，那僅成立持有手槍零件罪，而且，此罪最輕本刑是三年以下，可能可以不適用我國刑法。

新聞來源：https://today.line.me/tw/v2/article/LpqJ0G

網站聲明

  • 著作權由「喆律法律事務所」所有，非經正式書面授權，不得任意使用。
  • 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
  • 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。

Online Legal Consultation

遇到法律問題
立即找喆律

喆律律師團隊提供便捷的諮詢方式，無論是個人案件或企業法律需求，皆可透過 LINE 即時與我們聯繫。

Popular Articles

熱門文章

律師談吉他2024-02-02

在虛擬遊戲中被侵犯，也構成性騷擾嗎？

閱讀全文
Editor's Picks

編輯精選

刑事案件2026-10-29

洗錢是什麼意思？是怎麼洗的？律師解釋金融犯罪手法！

洗錢是指通過一系列的金融交易，隱藏非法資金的來源、所有權和去向，使其看起來像合法收入。過程通常包括將非法資金存入銀行、進行複雜的金融交易，最後將洗淨的錢整合到合法的金融系統中。接下來，讓我們深入了解洗錢的各個階段、常見手法以及如何預防和打擊洗錢活動。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

怎樣算強制猥褻？猥褻的定義是什麼？律師告訴你怎樣就觸法

許多人對於什麼行為會構成強制猥褻或性騷擾感到困惑，根據刑法和性騷擾防治法，這兩種罪行有著不同的定義和處罰。接下來，讓我們深入探討強制猥褻和性騷擾的定義、構成要件以及相關判例，學習如何遠離性侵害和性騷擾。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

妨害性隱私及不實性影像罪修法通過了什麼？怎樣會觸犯？

2023年2月10日起，刑法修正案「妨害性隱私及不實性影像罪」正式施行。這次修法強化了對隱私權的保障，特別是性私密影像的保護。法案中明確界定了性影像的定義，並新增了多項觸犯性隱私的罪名。修法通過後，未經當事人同意無故攝錄性影像、以強暴脅迫手段攝錄性影像、未經同意散布性影像、製作關於他人不實性影像等行為，都將觸犯刑法，最高可處7年有期徒刑。值得注意的是，就算只有未遂，也需要負擔刑事責任。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

哪些行為會觸犯跟騷法？律師幫你搞懂跟蹤騷擾的法律定義！

本文中，資深律師將帶您了解2022年開始施行的《跟蹤騷擾防制法》，包括跟騷法的構成要件、哪些行為可能會觸犯跟騷法、有什麼法律責任、罰則多重以及如何舉證，並用判決讓您更了解什麼是跟騷法！

閱讀全文
刑事案件2026-10-27

性騷擾只要讓人不舒服就成立？律師說明性騷擾法律定義！

只要讓人不舒服就會構成性騷擾嗎？性騷擾的法律定義是什麼？性騷擾跟強制猥褻有什麼不同？性騷擾防治法有什麼罰則？遇到性騷擾該怎麼辦？職場性騷擾怎麼處理比較好？該和解嗎？本文就讓資深刑事律師教您遇到性騷擾時該怎麼辦！

閱讀全文
刑事案件2026-10-21

銀行帳戶被警示凍結？律師：5 步驟快速解除警示帳戶！

警示帳戶是什麼？銀行帳戶被凍結怎麼辦？警示帳戶有犯法嗎？如何解除警示帳戶？解除警示戶要多久？165可以查詢警示帳戶嗎？本文中資深刑事律師將為您詳細介紹警示帳戶的定義及限制，並提供警示帳戶解除步驟，幫助您自助脫困！

閱讀全文
Latest Articles

最新文章

律師談吉他2026-09-29

揭開車內隱私的迷霧：竊錄對話和影像的法律界限

最近一起藝人的出軌案件引發社會關注，爆發點是計程車的行車紀錄器。 車內難道沒有隱私嗎？司機擅自錄下車內影像沒有違法嗎？

閱讀全文
律師談吉他2026-09-29

報案遭警方拒絕受理：探討法律上的合法性與警方責任

某人遺失筆電至警局報案，警察不願協助調閱客運監視器，也拒絕以侵占受理。警察是否可以不受理報案？不受理報案合法嗎？

閱讀全文
律師談吉他2026-09-29

餐廳開業稅務指南：兩種稅負你該知道

自從上次在iCHEF 餐廳幫 與James直播後，有不少抱著餐廳夢的粉絲來問我開餐廳的法律問題。在賺錢之前，最多人問的是「餐廳賺到錢以後要怎麼繳稅？需要繳兩次稅嗎？」 藉這機會，也和各位粉絲簡單說明這個法律問題！

閱讀全文
律師談吉他2026-09-29

丁守中敗訴：選舉結果不公？探討台灣人的選舉權利

去年台北市長選舉，丁守中以3000票之差落敗。他認為「選舉中有10多萬人一邊看著手機看著開票結果、一邊在投票」造成選舉不公，因此在選舉結束後提起「選舉無效」訴訟，兩日前法院判決丁敗訴。 不少人揶揄丁輸不起還去提告、浪費司法資源，但你知道法院是怎麼判的嗎？

閱讀全文
律師談吉他2026-09-29

保險與離婚財產分配：你該知道的重要事項

最近事務所接了越來越多離婚案件，不知道該開心還是難過… 在離婚財產分配的案件中，我發現很多案件都牽扯到「保險」到底能不能拿來分。 有些保險會有高額的保單價值準備金，有些還比當事人銀行的存款還多，這種時候到底能不能分，就大大影響當事人的權利。

閱讀全文
律師談吉他2026-09-11

回歸平等：同性婚姻合法化與反對理由的探討

今天大法官釋字第748號施行法在立法院進行最終表決，在觀看表決直播的過程中，我看到幾種似是而非的反對理由。如果你們也曾用相同的理由反對，希望你們能夠看看，為什麼我覺得這樣不對。

閱讀全文
喆律法律事務所

從個人到企業，從諮詢到訴訟，72位律師、6個據點，守護台灣每一個需要法律保護的人。

聯絡我們

  • 02-2760-6180
  • service@zhelu.tw
  • 台北市松山區復興北路167號9樓之1（三信大樓）

線上諮詢

加入喆律 LINE 官方帳號，線上免費法律諮詢。

LINE 免費諮詢

© 2026 喆律法律事務所 All Rights Reserved.

Facebook