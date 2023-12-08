辣個男人：一段製槍與持有零件的故事.

【過往法院怎麼認定？】

首先，依照過往法院的見解，所謂「製造」手槍，是指創製、改造、組合、混合、化合等行為，且要行為人主觀上「有製造具有殺傷力槍枝的犯意」，客觀上又未受許可而著手製造，始成立犯罪。（最高法院106年台上字第3624號、最高法院106年台上字第3704號刑事判決參照）

因此，若沒有製造有殺傷力的槍枝的主觀意思，且沒有改造、組合等加工行為，原則上不會構成製造手槍罪。不過，還要再細分持有的是手槍的全部零件還是部份零件。

因為，持有「完整的零件」通常會被認定是持有手槍。 原因在於，手槍可以藉由拆解保存，所以常會看到非法持有管制手槍者，為了躲避查緝，將手槍化整為零。所以，持有完整槍枝零件的人，主觀上認知到該等零件「可以組成可以作用之手槍」，且客觀上該等零件經組合後，確實亦可組成具殺傷力的手槍的話，這個危險性與持有組裝完成具殺傷力的手槍相同，而會成立持有手槍罪；相反地，若單純僅持有槍枝「部分的零件」，僅能構成持有槍枝零件罪。（高等法院103年上訴字第1344號刑事判決參照）

最後，根據新聞報導指出，孫安佐在警詢時表示當時槍枝無法成功組裝，還需要有特殊零件、鑽床鑽洞。因此，倘若本案的證據將來判斷後，孫安佐並沒有製造的意思、也沒有加工的工具與行為，只是持有不完整的部分零件，那僅成立持有手槍零件罪，而且，此罪最輕本刑是三年以下，可能可以不適用我國刑法。

新聞來源：https://today.line.me/tw/v2/article/LpqJ0G