「下流老人」危機來襲？勞保將破產？如何改革？.

【勞保、勞退不一樣！】

首先要先分清楚，目前有破產可能的是「勞保」而不是勞退。 勞保的全名叫做「勞工保險」，由勞工負擔20%、雇主負擔70%、政府負擔10%的保費，也就是平常大家薪資繳的「勞保費」，是一種社會保險制度。勞保中的「老年給付」勞工保險除了老年給付，還有提供傷病給付、職災給付等請領類別。

勞退的全名則是叫做「勞工退休金」，則是由雇主全額負擔，每月提撥至少薪資的6%進入勞工的個人退休金個人專戶，換工作也不影響；而勞工本身也可以另外選擇自己提繳最多6%。由於是個人專戶，基本上不會有破產的問題。

而勞保、勞退這兩者請領的資格與門檻有些許不同，但都是為了保障勞工的老年生活，勞保是第一層社會安全的制度，而第二層保障則是勞工退休金制度。