「下流老人」危機來襲？勞保將破產？如何改革？.

【勞保、勞退不一樣！】
首先要先分清楚，目前有破產可能的是「勞保」而不是勞退。 勞保的全名叫做「勞工保險」，由勞工負擔20%、雇主負擔70%、政府負擔10%的保費，也就是平常大家薪資繳的「勞保費」，是一種社會保險制度。勞保中的「老年給付」勞工保險除了老年給付，還有提供傷病給付、職災給付等請領類別。
勞退的全名則是叫做「勞工退休金」，則是由雇主全額負擔，每月提撥至少薪資的6%進入勞工的個人退休金個人專戶，換工作也不影響；而勞工本身也可以另外選擇自己提繳最多6%。由於是個人專戶，基本上不會有破產的問題。
而勞保、勞退這兩者請領的資格與門檻有些許不同，但都是為了保障勞工的老年生活，勞保是第一層社會安全的制度，而第二層保障則是勞工退休金制度。
【為什麼勞保會快破產？】
勞保近年來都處於「入不敷出」的狀態，勞保預估在六年後破產，原因在於勞保最大宗的支出─老年給付。
不同於勞工退休金是個人專戶，在勞保的老年給付運作下，現在正在工作的勞工繳納保費，同時會有過往繳交保費、現在達退休資格的勞工來領取老年給付。領取方式有分成一次提領跟按月提領，若選擇按月提領，可以活到老、領到老，可想而知這是一筆非常可觀的支出。
以去年為例，勞保的收入為4,008億，支出為4,226億，其中老年給付的支出就占了3,731億，而勞保也處於連續三年虧損的狀態。
【將來會怎麼改革？】
要改善虧損狀態有幾個可能的方向，譬如提高勞保保費、降低所得替代率、延後退休年限等等。 然而，若單純提高保費，變相由現在青壯年勞工負擔較高的費用，使現在老年退休的勞工能夠領取老年給付，這對現在的年輕人來說並不公平，也可能會造成世代間的矛盾。因此，勞動部雖然尚未有明確的定論，但專家學者的共識傾向以「降低所得替代率」為大方向，並輔以拉長平均投保薪資的計算期間、政府每年增加撥補金額，以舒緩目前最大宗支出（老年給付）的財務壓力。
這個概念白話來說，是為了要讓每個人都可以領，所以領得比之前少一些，承受一點不利益，來避免破產後導致大家都領不到、白繳費的情形。雖然具體的改革方案與配套，還須待勞動部提出，但可以確定的是勞保的改革是勢在必行的。