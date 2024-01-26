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前陣子英國有一位未滿16歲的女童用VR設備玩遊戲時，被遊戲中的其他玩家利用遊戲的角色對女童的角色做出猥褻、性騷的行為，英國警方受到女童的報案後，對這起「虛擬侵犯」事件展開調查。在虛擬世界越來越真實，遊戲越來越逼真的現在，越來越多這種「虛擬侵犯」的情形發生。
之前我們曾經探討過這個問題：15歲以下兒童身故到底該不該理賠、要理賠到什麼範圍，一直以來保險法107條的規定立場都搖擺不定，加上五月底通過的最新修正，本條前前後後總共修法過八次了。
最近桃園地方法院針對做出一個民事判決，針對濫訴、亂告人的當事人，罰了濫訴罰鍰的最高額 ─ 6萬元。亂告人會受到什麼樣的處罰？亂告民事和刑事有什麼不同？
離婚的方式有兩種，一種是雙方「協議離婚」，另一種則是經由法院「裁判離婚」，而針對這兩種離婚方式的剩餘財產分配的範圍和價值要計算到什麼時候為止，民法當中都規定好了：原則上以婚姻消滅時為準，譬如協議離婚，就以離婚登記時；但如果因為判決而離婚的話，就以起訴時為準（民法第1030條之4）。
事務所收到關於車禍後調解和提告時間的諮詢，這之中有個重要的眉角，沒注意到的話很可能會喪失權利，你知道嗎？！
網美去咖啡店消費，因為咖啡店裡的規定和店家起衝突，兩方在網路上互相爭執，引起網友們熱烈討論，你來我往之間發生什麼事呢？
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