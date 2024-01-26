一文搞懂離婚財產怎麼分

離婚的方式有兩種，一種是雙方「協議離婚」，另一種則是經由法院「裁判離婚」，而針對這兩種離婚方式的剩餘財產分配的範圍和價值要計算到什麼時候為止，民法當中都規定好了：原則上以婚姻消滅時為準，譬如協議離婚，就以離婚登記時；但如果因為判決而離婚的話，就以起訴時為準（民法第1030條之4）。

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