律師談兒童保單新規，未滿15歲身故可領61.5萬

【保險法新修法，未滿15歲身故可領61.5萬喪葬費用】

之前我們曾經探討過這個問題：15歲以下兒童身故到底該不該理賠、要理賠到什麼範圍，一直以來保險法107條的規定立場都搖擺不定，加上五月底通過的最新修正，本條前前後後總共修法過八次了。

這次是新增了：【未滿15歲的被保險人身故，可以領遺產稅法中喪葬費用扣除額的一半】。也就是說，未滿15歲的兒童死亡在以前只能加計利息退還所繳保險費，或返還投資型保險專設帳簿之帳戶價值，但現在可以領遺產稅法喪葬費的扣除額123萬元的一半，可以領61.5萬元。

這次的修法，跟我們的觀點採取了不一樣的立場。 但這也是我們當初擔心的問題：難道61.5萬的理賠額，是完全不會有道德風險的嗎？或許以實物給付的理賠方式，比新修法的規定更能減少道德風險的發生。

另外有說法認為，新法上路前要趕快再先買保單，才能保障兒童的權益，但我認為這個說法也不完全正確。

因為在這次修法之前，未滿15歲的兒童只能拿回所繳保險費；但這次修法之後，可以理賠到不超過61.5萬的喪葬費用，若以拿得到理賠的角度來說，這次的修法反而是比較有利的。

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