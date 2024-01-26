不爽不要來！咖啡店跟網美的消費糾葛.

【咖啡店可以挑客人？】

網美貼文說在咖啡店想換鞋子，被店家制止了，店家說明為了顧及服務品質，在店內公告禁止商業攝影，所以不能在店內更換服裝。其實有一些餐廳或餐飲店會對客人做限制，常見的就是禁止12歲以下的孩童入店或是要求穿正式服裝。 這些店家對客人的限制，法律上是合理的嗎？

店家開門做生意，客人上門消費，你情我願的話就會成立買賣契約，所以只要有一方表示拒絕，買賣契約就不會成立，也就是說客人可以挑餐廳，店家也可以不接待客人，人人可以自由選擇締約對象，所以限制原則上ok。

咖啡店希望保持用餐良好環境，也顧及來店顧客的消費品質，對於客人一律禁止商業攝影及換裝算合理，也符合消費者期待，沒有人希望用餐、喝咖啡的時候，隔壁陌生人卻在換鞋子吧。