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不爽不要來！咖啡店跟網美的消費糾葛.

不爽不要來！咖啡店跟網美的消費糾葛

律師談吉他雷皓明律師發佈 2020-07-20更新 2024-01-26
雷皓明律師
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網美去咖啡店消費，因為咖啡店裡的規定和店家起衝突，兩方在網路上互相爭執，引起網友們熱烈討論，你來我往之間發生什麼事呢？

【咖啡店V.S網美】

網美去咖啡店消費，因為咖啡店裡的規定和店家起衝突，兩方在網路上互相爭執，引起網友們熱烈討論，你來我往之間發生什麼事呢？

【咖啡店可以挑客人？】

網美貼文說在咖啡店想換鞋子，被店家制止了，店家說明為了顧及服務品質，在店內公告禁止商業攝影，所以不能在店內更換服裝。其實有一些餐廳或餐飲店會對客人做限制，常見的就是禁止12歲以下的孩童入店或是要求穿正式服裝。 這些店家對客人的限制，法律上是合理的嗎？

店家開門做生意，客人上門消費，你情我願的話就會成立買賣契約，所以只要有一方表示拒絕，買賣契約就不會成立，也就是說客人可以挑餐廳，店家也可以不接待客人，人人可以自由選擇締約對象，所以限制原則上ok。

咖啡店希望保持用餐良好環境，也顧及來店顧客的消費品質，對於客人一律禁止商業攝影及換裝算合理，也符合消費者期待，沒有人希望用餐、喝咖啡的時候，隔壁陌生人卻在換鞋子吧。

【點單了可以反悔嗎？】

網美另外還說店家強迫她買飲料，因為當她換鞋子被店家制止，想要離開的時候被擋下來，說要付錢買已經點單的飲品，但店家還沒出餐，所以有被強迫消費的感覺。

店裡面通常有價目表，顧客會看價目表點餐，價目表在買賣契約中就視為「要約」，也就是店家邀請顧客締結買賣契約的意思，顧客點單在買賣契約中就是「承諾」，表示接受店家的締約邀請。

而點單後卻反悔不要了，這樣棄單的行為就是「債務不履行」，有可能構成民法上的「侵權行為」，店家有損害的話可以要客人賠償。例如A早上7點跟早餐店點了一份漢堡加大冰奶，但等餐期間去便利商店逛逛之後，忘記拿餐直接離開了，餐點放到走味不能吃了只能丟掉，早餐店可以和A索賠。

但這件案子裡網美點餐，要離開的時候說不要了，咖啡店也如她所述還沒開始製作餐點的話，表示店家沒有損失，沒有損失的話就不能和網美索賠，也不能為了要網美付錢買下來，就自行製作餐點擴大自己的損失。

開店做生意，為了營造舒適的用餐氣氛和品質，對客人要求一些希望遵守的事項是可以理解，如果覺得不合理或不想被約束，就換一家吃吧！而顧客百百種，希望享受的服務都不一樣，但隨意棄單當奧客不可取，消費者不等於就是大爺小姐！

（圖非當事咖啡廳）

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