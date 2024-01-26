律師詳解車禍後怎麼做.

【車禍調解和告訴期間】
事務所收到關於車禍後調解和提告時間的諮詢，這之中有個重要的眉角，沒注意到��的話很可能會喪失權利，你知道嗎？！
【和解還是調解哪個好？】
通常車禍案件發生之後，當事人之間會進行和解，除了私底下的和解，也可能會選擇調解，調解跟和解都是雙方自己談，不過調解會有「調解委員」，透過第三人介入協助進行談和，都談好了以後，鄉鎮市公所會把調解書送到法院「核定」，這起車禍事件就結束了，兩方都不能再去提告。之後如果對方賴皮不履行調解的內容，也可以拿調解書去聲請「強制執行」，會比私底下和解好處理。(鄉鎮市調解條例第27條)
聲請調解，只要雙方當事人都同意，用書面或口頭向調解委員會聲請就可以了，調解委員會受理後會再決定調解日期，然後通知雙方到場。(鄉鎮市調解條例第10條、第11條、第15條)
【注意調解和提告的時間】
車禍通常在刑事最常提告「過失傷害罪」，過失傷害又是告訴乃論罪，可以提起告訴的是被害人、被害人的法定代理人、配偶，如果被害人已經死亡，則是配偶、直系血親、三親等內的旁系血親、二等親的姻親或家長、家屬。
而告訴乃論之罪有提告期限，可以提告的人，要在知道犯人是誰的時候，6個月內提告，超過這6個月的期間就不能自行提告。
車禍調解則可以由肇事者提出聲請或是被害人提出聲請， 若是由「被害人」聲請調解，調解不成立時，鄉、鎮、市公所可以依照被害人提出的聲請，將調解事件移請檢察官偵查，並視為在聲請調解時已經告訴，不太常發生時效爭議。
【由肇事者提起調解時，沒有視為提起刑事告訴！！】
但如果是「肇事者」聲請調解的話，調解不成立就是不成立，不會視為在聲請調解時已經提告，這時候已經超過6個月提告期限的話，被害人就不能提告了。例如肇事者A和被害人B在6/1發生車禍，11/28聲請調解，12/20調解不成立，調解由A聲請的話，B要在12月之前提告，如果等到12/20調解不成立之後就來不及了；調解由B聲請，而且調解事件移請偵查，等於B在11/28已經提告，趕上了告訴期間。
誰都不願意遇到車禍，如果不幸發生了，和對方談條件也有許多要注意的地方，提醒大家其中提起告訴的時間也要留意，一不注意6個月的時間很快就過去了喔！