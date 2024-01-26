律師詳解車禍後怎麼做.

【和解還是調解哪個好？】

通常車禍案件發生之後，當事人之間會進行和解，除了私底下的和解，也可能會選擇調解，調解跟和解都是雙方自己談，不過調解會有「調解委員」，透過第三人介入協助進行談和，都談好了以後，鄉鎮市公所會把調解書送到法院「核定」，這起車禍事件就結束了，兩方都不能再去提告。之後如果對方賴皮不履行調解的內容，也可以拿調解書去聲請「強制執行」，會比私底下和解好處理。(鄉鎮市調解條例第27條)

聲請調解，只要雙方當事人都同意，用書面或口頭向調解委員會聲請就可以了，調解委員會受理後會再決定調解日期，然後通知雙方到場。(鄉鎮市調解條例第10條、第11條、第15條)