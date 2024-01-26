一文搞懂離婚財產怎麼分.

【單純依照法條解釋】

調解離婚不是「因判決而離婚」，所以財產原則上要計算到「婚姻消滅」的時候。再依照民法第1052條之1規定，調解離婚是在【調解成立】時婚姻消滅。因此依照法條解釋的話，原則上是財產計算到調解成立的那一天為止。

簡單來說，離婚訴訟的程序是：起訴→調解→(若調解不成立)開庭。所以可以發現，若依照以上的算法，如果有一方在起訴以後才開始脫產、或起訴以後財產才有增加或減少，這樣後續調解離婚的時候，把起訴到調解成立這段期間的財產變動也納入計算妥適嗎？會不會造成有一方脫產、或是惡意減少財產呢？