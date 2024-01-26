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浪費司法資源！別把法院當你家灶咖.

浪費司法資源！別把法院當你家灶咖

律師談吉他雷皓明律師發佈 2020-07-20更新 2024-01-26
雷皓明律師
雷皓明律師
喆律法律事務所 律師

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最近桃園地方法院針對做出一個民事判決，針對濫訴、亂告人的當事人，罰了濫訴罰鍰的最高額 ─ 6萬元。亂告人會受到什麼樣的處罰？亂告民事和刑事有什麼不同？

【法院不是讓你這樣玩的！】

最近桃園地方法院針對做出一個民事判決，針對濫訴、亂告人的當事人，罰了濫訴罰鍰的最高額 ─ 6萬元。亂告人會受到什麼樣的處罰？亂告民事和刑事有什麼不同？

【民事案件亂告有罰鍰】

民事訴訟法第249條有規定，原告所訴的事實，在法律上顯無理由，法院可以不經過言詞辯論直接駁回，且最高可罰6萬元的罰鍰。

這次本案的原告，曾提出多次民事訴訟，但不僅不說清楚原因事實，也不表明訴求、不繳裁判費，導致訴訟程序無法進行下去而被駁回。但駁回後又再次提告，甚至還提告駁回案件的法官，本案法官認為這已經嚴重造成司法資源的浪費，因次裁罰了6萬元。（桃園地方法院109年訴字第851號民事裁定）

在判決中有一段話能看見法官的無奈，分享給大家： 「目前民事訴訟法及相關法規的規定，原告一遞狀，本院就必須分案、必須以裁定定期命補正，而原告逾期不補正，本院還必須下裁定駁回原告之訴，【印製相關文件所耗費的紙張、送達文書所花費的郵資，都還是小事，司法人員因而陷入窮忙，沒能把寶貴的時間精神勞力用在真正需要使用訴訟程序伸張權利、解決紛爭的人身上，才是原告的濫訴所造成最嚴重的浪費。】本院因此依民事訴訟法第249條第3項規定，從重裁罰6 萬元的罰鍰，給原告一個教訓，讓原告知道，法院不是讓你這樣玩的。」

【刑事案件亂告會怎樣？】

針對刑事案件，目前還沒有裁罰濫訴的規定。 但是，刑事案件會先由檢察官把關。所以如果沒有證據證明或是犯罪嫌疑不足，檢察官要依刑事訴訟法第252條規定，給予【不起訴】處分。如果告訴人進一步捏造事實或偽造證據，甚至可能還會有誣告罪的處罰。

有些人可能會覺得，我被亂告已經夠倒楣了，為什麼還要跑地檢署開庭？其實，到偵查庭去維護自己的權利，讓檢察官知道其實你並不成立犯罪也是很重要的，也能早日讓案件不起訴，避免後續程序又要再花時間。畢竟提告是對方訴訟的權利，但被告也有替自己說話的權利，不要輕易放棄。

【別為難你的律師】

實際上看來，民事案件濫訴的罰鍰最高僅6萬元、刑事案件的誣告罪要成立也不容易，如何有效遏止濫訴、亂告的情形，律師在這當中也扮演著把關的重要角色。

在律師法第46條以及律師律師倫理規範第31條分別有規定，律師不能幫當事人提出顯無理由的訴訟行為；或是律師明知道當事人採取法律行動主要的目的僅在恐嚇或惡意損害他人的話，也不得接受當事人的委任。

確實也曾經發生過律師幫當事人濫訴多個案件最後被送懲戒的案例，請大家珍惜司法資源也千萬不要為難你的律師阿…

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