浪費司法資源！別把法院當你家灶咖.

【民事案件亂告有罰鍰】

民事訴訟法第249條有規定，原告所訴的事實，在法律上顯無理由，法院可以不經過言詞辯論直接駁回，且最高可罰6萬元的罰鍰。

這次本案的原告，曾提出多次民事訴訟，但不僅不說清楚原因事實，也不表明訴求、不繳裁判費，導致訴訟程序無法進行下去而被駁回。但駁回後又再次提告，甚至還提告駁回案件的法官，本案法官認為這已經嚴重造成司法資源的浪費，因次裁罰了6萬元。（桃園地方法院109年訴字第851號民事裁定）

在判決中有一段話能看見法官的無奈，分享給大家： 「目前民事訴訟法及相關法規的規定，原告一遞狀，本院就必須分案、必須以裁定定期命補正，而原告逾期不補正，本院還必須下裁定駁回原告之訴，【印製相關文件所耗費的紙張、送達文書所花費的郵資，都還是小事，司法人員因而陷入窮忙，沒能把寶貴的時間精神勞力用在真正需要使用訴訟程序伸張權利、解決紛爭的人身上，才是原告的濫訴所造成最嚴重的浪費。】本院因此依民事訴訟法第249條第3項規定，從重裁罰6 萬元的罰鍰，給原告一個教訓，讓原告知道，法院不是讓你這樣玩的。」