不只是人民保母也是動物保母（波麗士大人）.

【只要是動保案件，「警察機關」就有義務處理】

之前提過，涉及例如動物的重傷、殺害，依照動保法規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失；或者使用藥物、槍械，致複數動物死亡情節重大者等情形，會有刑事責任，屬於重大動保案件，所以這時候如果報警，警察機關就要受理報案。 但如果不到這麼嚴重的程度，難道警察機關就不用處理嗎？

事實上，社會秩序維護法第79條有規定，警察機關可以對於「虐待動物、不聽勸阻」的人處以罰鍰，且社維法第39條也明確規定，警察機關因民眾舉報知有違反本法行為之嫌疑者，「應」即開始調查。所以就算虐待動物沒有到刑事責任的程度，警察機關也是有權責、必須處理的。

再加上，內政部警政署也曾明確表示，早在101年就有「警察協助處理虐殺動物案件作業程序」，各警察機關在受理動物保護案件，無論是違反行政罰還是刑罰，警察都要通知或聯繫地方動物保護主管機關派員到現場處理，由主管機關作專業��認定，且「要協助主管機關蒐證」、「積極給予必要的協助」。 所以，就算不是刑事責任，警察機關也有義務要受理並協助調查。