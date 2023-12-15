不只是人民保母也是動物保母（波麗士大人）.

【動保案件找警察可以嗎？怎麼避免機關不積極處理？】
之前有教過大家，如果目擊了重大動保案件該怎麼找誰報案、怎麼作證，但我發現如果不是重大動保案件，而是「一般動保案件」實際上可能會遇到警察和動保處之間，有權責不明或是不積極處理的困境，所以這次要特別和大家討論這部分。
【只要是動保案件，「警察機關」就有義務處理】
之前提過，涉及例如動物的重傷、殺害，依照動保法規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失；或者使用藥物、槍械，致複數動物死亡情節重大者等情形，會有刑事責任，屬於重大動保案件，所以這時候如果報警，警察機關就要受理報案。 但如果不到這麼嚴重的程度，難道警察機關就不用處理嗎？
事實上，社會秩序維護法第79條有規定，警察機關可以對於「虐待動物、不聽勸阻」的人處以罰鍰，且社維法第39條也明確規定，警察機關因民眾舉報知有違反本法行為之嫌疑者，「應」即開始調查。所以就算虐待動物沒有到刑事責任的程度，警察機關也是有權責、必須處理的。
再加上，內政部警政署也曾明確表示，早在101年就有「警察協助處理虐殺動物案件作業程序」，各警察機關在受理動物保護案件，無論是違反行政罰還是刑罰，警察都要通知或聯繫地方動物保護主管機關派員到現場處理，由主管機關作專業��認定，且「要協助主管機關蒐證」、「積極給予必要的協助」。 所以，就算不是刑事責任，警察機關也有義務要受理並協助調查。
【也可以選擇向「各地動保處」申訴】
另外，依照動保法規定，動物保護有關的案件，各直轄市、縣市政府為主管機關，有任何動物保護案件譬如違法飼養、販賣或虐待等，都可以向各地政府的動保處進行「申訴」。 而且，依照動保法的規定，檢舉人的身分及有關資料必須保密，可以放心檢舉，還可能會有檢舉獎金。
申訴管道 各地動保處聯絡方式https://www.coa.gov.tw/ws.php?id=20036 農委會動物保護專線0800-231-532
【怎麼避免機關不積極處理？】
願意挺身而出檢舉或報案是很令人尊敬的，但如果遇到權責機關不積極處理，其實會很無奈也很消磨熱情，如果大家在向警局報案或是向動保處申訴時可以做到以下幾點，讓案件追蹤能更加順利。
在警察抵達之前，先利用手機錄影拍攝現場作為證據 記錄承辦人員或員警的姓名、警員編號、分機號碼 確認報案或檢舉的紙本紀錄，筆錄資料出來才算報案成功
動保案件的處理，需要仰賴警察機關的機動性，也需要主管機關的專業認定，雖然警察或主管機關可能也有許多其他業務要處理，但針對民眾的報案或檢舉積極受理、調查相關證據資料本就是權責機關的義務。 不管是動保處或是警察機關，在面對動保案件時都責無旁貸，畢竟到底該以刑事責任移送，還是以行政罰開罰的調查與判斷，需要經過調查、具體判斷後才能認定，這並不是報案人/檢舉人的的責任。